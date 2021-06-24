28. dönem POMEM polis alımı ne zaman? PA EGM 28. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...

28. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? 28. dönem POMEM sınav tarihi açıklandı mı? POMEM üzerinden polis alımları için çalışmalar devam ediyor. 26. dönemlerde eğitim sonu sınavları başlarken, 28. dönemin takvimi de arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 28. dönem POMEM polis alımı ne zaman?
28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?
28. dönem alımları için henüz resmi bir tarih verilmedi. Açıklama geldiğinde detaylı bilgileri haberimizde öğrenebilirsiniz.
27. DÖNEM POMEM PARKUR SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.