Harran Üniversitesi tarafından 60 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda, başvuru yapacak adaylar arasında en az lise mezunu ve KPSS 60 puan şartı arandığı duyuruldu. Farklı kadrolara istihdam sağlayan kurum, 60 Hemşire, Psikolog, Fizyoterapist, Ebe, Laborant, Röntgen Teknisyeni ve Sağlık Personeli alımı yapacak. Peki, Başvuru şartları neler? İşte Harran Üniversitesi sağlık personeli alımı hakkında detaylı bilgiler...
BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 17 Haziran 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 15 gün içerisinde yani 2 Temmuz 2021 tarihine kadar istenilen belgeler ile birlikte Üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır
a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.