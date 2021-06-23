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    • Memurlar
    • 23.06.2021 11:08
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    • 23.06.2021 11:08
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    Sözleşmeli 60 sağlık personeli alımı yapılacak! En az lise mezunu, KPSS 60 puan şartı aranıyor! , Psikolog, ...

    Ülkemizde sağlık personeli istihdamı son sürat devam ediyor. tarafından 60 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda, başvuru yapacak adaylar arasında en az lise mezunu ve KPSS 60 puan şartı arandığı duyuruldu. Farklı kadrolara istihdam sağlayan kurum, 60 , Psikolog, Fizyoterapist, , Laborant, Röntgen Teknisyeni ve Sağlık Personeli alımı yapacak. Peki, Başvuru şartları neler? İşte hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli 60 sağlık personeli alımı yapılacak!

    Harran Üniversitesi tarafından 60 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda, başvuru yapacak adaylar arasında en az lise mezunu ve KPSS 60 puan şartı arandığı duyuruldu. Farklı kadrolara istihdam sağlayan kurum, 60 Hemşire, Psikolog, Fizyoterapist, Ebe, Laborant, Röntgen Teknisyeni ve Sağlık Personeli alımı yapacak. Peki, Başvuru şartları neler? İşte Harran Üniversitesi sağlık personeli alımı hakkında detaylı bilgiler...

    BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 17 Haziran 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 15 gün içerisinde yani 2 Temmuz 2021 tarihine kadar istenilen belgeler ile birlikte Üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır

    a-) Türk Vatandaşı olmak,
    b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
    d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
    e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

        3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

        4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

        5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

        İSTENEN BELGELER NELER?

        1)Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.

        2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)

        3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)

        4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (e- devlet çıktısı)

        5) Kimlik Fotokopisi

        6) 1 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)

        7) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması gerekmektedir.) Ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı.

        8) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)

        * Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.
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