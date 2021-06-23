SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü, İlçe Şube Yönetimi Uzmanı ve Doktor alımı başvuruları devam ediyor. Çağrı Merkezi Operatörü alımı 28 Haziran 2021 tarihinde sona ererken İlçe Şube Yönetimi Uzmanı başvuruları bugün saat 17.00 itibari ile sona eriyor. Doktor alımında ise henüz son başvuru tarihi açıklanmadı.