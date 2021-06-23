Kızılay personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı kadrolarda olmak üzere KPSS Şartı olmaksızın personel alımı yapılacak olup şartlar ve detaylar haberimizde. Kızılay Personel alımı başvuruları İnternet üzerinden yapılacak. Peki, Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar!
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü, İlçe Şube Yönetimi Uzmanı ve Doktor alımı başvuruları devam ediyor. Çağrı Merkezi Operatörü alımı 28 Haziran 2021 tarihinde sona ererken İlçe Şube Yönetimi Uzmanı başvuruları bugün saat 17.00 itibari ile sona eriyor. Doktor alımında ise henüz son başvuru tarihi açıklanmadı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kızılay 3 farklı ilan ile personel alımı başvuru şartları ve merak edilen detayları açıkladı. İşte başvuru şartlarına ilişkin merak edilen detaylar;
KIZILAY ÇAĞRI MERKEZİ OPERATÖRÜ BAŞVURU ŞARTLARI!
Lisans mezunu,
Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,
Ms Office programlarını etkin kullanabilen,
İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),
Ekip çalışmasına yatkın,
İletişim yetkinliği güçlü,
İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,
Sabırlı ve gelişime açık,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,