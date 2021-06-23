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    • Memurlar
    • 23.06.2021 09:44
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    • 23.06.2021 10:11
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    şartı olmadan personel alımı yapıyor! Farklı kadrolar için şartlar açıklandı! Çağrı operatörü, doktor, uzman...

    Personel alım ilanı yayınladı. Kızılay şartı aramaksızın 3 farklı kadroda en az ön lisans ve lisans mezunu personel alımı yapıyor. Bildiğiniz gibi Kızılay ülkemizde önce gelen yardım kuruluşudur. Bu kapsamda yeni şubelere ve birimlerde görevlendirmek üzere alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları bellli oldu. Haberimizde detaylı şekilde açıkladık. Adaylar başvurularını https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Peki, ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kızılay KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor!

    Kızılay personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı kadrolarda olmak üzere KPSS Şartı olmaksızın personel alımı yapılacak olup şartlar ve detaylar haberimizde. Kızılay Personel alımı başvuruları İnternet üzerinden yapılacak. Peki, Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar!

    SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü, İlçe Şube Yönetimi Uzmanı ve Doktor alımı başvuruları devam ediyor. Çağrı Merkezi Operatörü alımı 28 Haziran 2021 tarihinde sona ererken İlçe Şube Yönetimi Uzmanı başvuruları bugün saat 17.00 itibari ile sona eriyor. Doktor alımında ise henüz son başvuru tarihi açıklanmadı.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Kızılay 3 farklı ilan ile personel alımı başvuru şartları ve merak edilen detayları açıkladı. İşte başvuru şartlarına ilişkin merak edilen detaylar;

    KIZILAY ÇAĞRI MERKEZİ OPERATÖRÜ BAŞVURU ŞARTLARI!

    Lisans mezunu,

    Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,

    Ms Office programlarını etkin kullanabilen,

    İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),

    Ekip çalışmasına yatkın,

    İletişim yetkinliği güçlü,

    İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,

    Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,

    Sabırlı ve gelişime açık,

    Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

        KIZILAY İLÇE ŞUBE YÖNETİMİ UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI!

        En az ön lisans, tercihen lisans mezuniyeti (Tercihen iibf),

        Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

        En az 2 yıl iş deneyimi,

        Tercihen İngilizce dil bilgisi,

        İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

        Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,

        Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

        Tercihen SAP kullanım bilgisi,

        Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,,

        Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,

        Etkili iletişim ve sunum becerisi,

        Takım çalışmasına yatkın,

        Çözüm ve sonuç odaklı,

        Proaktif,

        Gelişim odaklı,

        Paydaş memnuniyetine önem veren,

        İletişim yeteneği kuvvetli,

        Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

        Seyahat engeli bulunmayan,

        B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen

        KIZILAY DOKTOR BAŞVURU ŞARTLARI!

        Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)

        Tam zamanlı çalışabilecek,

        Mecburi hizmetini tamamlamış,

        Takım çalışmasına yatkın,

        Seyahat engeli olmayan,

        Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,

        Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

        Sosyal sorumluluk sahibi,

        KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.
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