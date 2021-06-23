Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA kritik tarihi açıklandı!

Bekçi alımı ilanlarına dair son açıklamalar yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihi netleşti mi? İşte merak edilen tüm detayları haberimizde derledik!
JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 yılında yapılması beklenen Jandarma bekçi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve alımların yapılacağı iller hakkında açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacak.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
İlanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu:
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
* En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,