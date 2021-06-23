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    • Memurlar
    • 23.06.2021 14:29
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    • 23.06.2021 14:29
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    Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA kritik tarihi açıklandı!

    Bekçi alımı ilanları hakkında son dakika gelişmeler bekçi adayları tarafından anbean takip ediliyor. EGM ve PA tarafından yapılan duyurulara gözler çevrilirken son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. Bekçi alımı için yeni başvuru tarihleri ve ilanlar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu noktada resmi makamlardan yapılan açıklamalar mercek altına alındı. Peki, 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?Jandarma bekçi alımı hangi illerde olacak 2021? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş... .

    Bekçi alımı ilanlarına dair son açıklamalar yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihi netleşti mi? İşte merak edilen tüm detayları haberimizde derledik!

    JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2021 yılında yapılması beklenen Jandarma bekçi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve alımların yapılacağı iller hakkında açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacak.

    BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

    İlanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu:

    * Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    * En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    * Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    * En az 167 cm boyunda olmak,

    * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

        * Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        * Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

        * Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        * Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        * 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        * Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        * Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        * Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        * Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        * Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        * Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

        2021 yılına ilişkin bekçi maaşları şu şekilde:

        İlkokul mezunu bekçi maaşı: 4.618 TL

        Lise mezunu bekçi maaşı: 4.782 TL

        Ön lisans ve lisans mezunu bekçi maaşı: 4.999 TL
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        Haberler Memurlar Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA kritik tarihi açıklandı!