İŞKUR 23 Haziran iş ilanları: Hastanelere en az lise mezunu acil tıp teknisyeni, hemşire, beden işçisi alımı başvuru şartları açıklandı

İŞKUR ve kariyer sayfasından art arda açıklamalar yapıldı. Yayımlanan duyurularda acil tıp teknisyeni, hemşire, beden işçisi kadrolarına personel alımı yapılacağı görüldü. İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak. Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.
ÖZEL HASTANELERE
İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:
- Yoğun çalışma temposunda, titizlikle çalışabilecek,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilme becerisine sahip,
- MS Office programlarını etkin olarak kullanabilen,
- Takipçi, problemleri hızlı ve etkin çözebilme yeteneğine sahip.
- Takım çalışmasına yatkın,
- Güler yüzlü, insan ilişkilerinde başarılı, iletişim yeteneği güçlü,
- Tempolu ve yoğun çalışma ortamına, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
- Dış görünüşüne ve kişisel bakımına özen gösteren,
KARİYER İLANLARI BAŞVURU SAYFASI
Kariyerde yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hasta%20kabul&pfji=2693174,2550844,2698195&fse=True