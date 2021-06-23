İŞKUR 23 Haziran iş ilanları: Hastanelere en az lise mezunu acil tıp teknisyeni, hemşire, beden işçisi alımı başvuru şartları açıklandı

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor: İşte başvuru adımları:

https://esube.iskur.gov.tr/

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın. Son olarak karşınıza iş arama sayfası çıkacak. Bu sayfada MESLEK yazan kısımda başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve ARA butonuına tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.