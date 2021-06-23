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    • Memurlar
    • 23.06.2021 15:28
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    • 23.06.2021 15:28
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    İŞKUR 23 Haziran iş ilanları: Hastanelere en az lise mezunu acil tıp teknisyeni, hemşire, beden işçisi alımı başvuru şartları açıklandı

    Bir hayli şehirde bulunan bir hayli sağlık kurumuna, en az lise mezunu olan adaylar arasından acil tıp teknisyeni, hemşire, beden işçisi yapılacağı açıklandı. İŞKUR ve bir iş duyurusu sayfasından yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak personellerin sağlık kurumularda istihdam edileceği görüldü. İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak. acil tıp teknisyeni, hemşire, beden işçisi alımı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    Hastanelere en az lise mezunu acil tıp teknisyeni, hemşire, beden işçisi alımı...

    İŞKUR ve kariyer sayfasından art arda açıklamalar yapıldı. Yayımlanan duyurularda acil tıp teknisyeni, hemşire, beden işçisi kadrolarına personel alımı yapılacağı görüldü. İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak. Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.


    ÖZEL HASTANELERE

    İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

    - Yoğun çalışma temposunda, titizlikle çalışabilecek,

    - Ekip çalışmasına yatkın,

    - Hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilme becerisine sahip,

    - MS Office programlarını etkin olarak kullanabilen,

    - Takipçi, problemleri hızlı ve etkin çözebilme yeteneğine sahip.

    - Takım çalışmasına yatkın,

    - Güler yüzlü, insan ilişkilerinde başarılı, iletişim yeteneği güçlü,

    - Tempolu ve yoğun çalışma ortamına, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

    - Dış görünüşüne ve kişisel bakımına özen gösteren,

    KARİYER İLANLARI BAŞVURU SAYFASI

    Kariyerde yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hasta%20kabul&pfji=2693174,2550844,2698195&fse=True

        İŞKUR 23 Haziran iş ilanları

        İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor: İşte başvuru adımları:

        https://esube.iskur.gov.tr/

        Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın. Son olarak karşınıza iş arama sayfası çıkacak. Bu sayfada MESLEK yazan kısımda başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve ARA butonuına tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.
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        Haberler Memurlar İŞKUR 23 Haziran iş ilanları: Hastanelere en az lise mezunu acil tıp teknisyeni, hemşire, beden işçisi alımı başvuru şartları açıklandı