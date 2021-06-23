21 Haziran'da başlayan Göç İdaresi personel alımı başvuruları devam ediyor ve 25 Haziran'da sona erecek. Başvuru yapmayı düşünen pek çok aday detayları öğrenip ona göre işlemlerini tamamlanmak istiyor. Peki, Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 21-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşek olan başvurular için, İçişleri Bakanlığının "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde yer alan kendilerine uygun talep formunu seçerek, 21-25 Haziran tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek. Posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

İşte başvuru şartları;