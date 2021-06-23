Kızılay personel alım ilanları: Kızılay personel alımı faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilan için çağrı merkezi operatörü alımı başvurusu devam ediyor. Kızılay bünyesinde görev yapacak olan adayların bazı sorumlulukları vardır. Buna göre, Gelen çağrıları uygun bir şekilde vaplamak, geri dönüş yapılması gereken çağrıları uygun zamanda dönüş sağlamak, Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmek ve uygulamak ve ayrıca çağrı sonrası raporlama işlemi yapmaktan sorumlu olunacaktır.