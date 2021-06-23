Kızılay personel alım ilanları: Kızılay personel alımı faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilan için çağrı merkezi operatörü alımı başvurusu devam ediyor. Kızılay bünyesinde görev yapacak olan adayların bazı sorumlulukları vardır. Buna göre, Gelen çağrıları uygun bir şekilde vaplamak, geri dönüş yapılması gereken çağrıları uygun zamanda dönüş sağlamak, Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmek ve uygulamak ve ayrıca çağrı sonrası raporlama işlemi yapmaktan sorumlu olunacaktır.
BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR!
Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü alımı ilanını 8 Haziran 2021 tarihinde yayımlamıştı ve başvuru süreci hala devam eden ilan için en geç 28 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. Bu yönde henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını İnternet ortamında Kızılay kariyer Adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Adaylar Kızılay sistemine giriş yaparak CV göndererek başvuru yapabilirsiniz.
ÇAĞRI MERKEZİ OPERATÖRÜ GÖREVLERİ NEDİR?
Kızılay bünyesinde görev yapacak olan adayların bazı sorumlulukları vardır. Buna göre, Gelen çağrıları uygun bir şekilde vaplamak, geri dönüş yapılması gereken çağrıları uygun zamanda dönüş sağlamak, Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmek ve uygulamak ve ayrıca çağrı sonrası raporlama işlemi yapmaktan sorumlu olunacaktır.