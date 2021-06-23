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    • Memurlar
    • 23.06.2021 13:40
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    • 23.06.2021 13:41
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    En az 4000 TL maaş veriliyor! operatörü alımı başvuru şartları nedir? personel alım ilanları...

    personel alım bültenleri: bünyesindeki yetersizliği karşılamak üzere operatörü alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan personel alımı bültenine göre Kızılay bünyesine merkezi operatörü alımı yapacak. Operatörü alımı ilanını 8 Haziran 2021 tarihinde yayımlamıştı ve başvuru süreci hala devam eden ilan için en geç 28 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir.

    takvim.com.tr
    En az 4000 TL maaş veriliyor! Kızılay çağrı merkezi operatörü alımı başvuru şartları nedir?

    Kızılay personel alım ilanları: Kızılay personel alımı faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilan için çağrı merkezi operatörü alımı başvurusu devam ediyor. Kızılay bünyesinde görev yapacak olan adayların bazı sorumlulukları vardır. Buna göre, Gelen çağrıları uygun bir şekilde vaplamak, geri dönüş yapılması gereken çağrıları uygun zamanda dönüş sağlamak, Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmek ve uygulamak ve ayrıca çağrı sonrası raporlama işlemi yapmaktan sorumlu olunacaktır.

    BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

    Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü alımı ilanını 8 Haziran 2021 tarihinde yayımlamıştı ve başvuru süreci hala devam eden ilan için en geç 28 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. Bu yönde henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını İnternet ortamında Kızılay kariyer Adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Adaylar Kızılay sistemine giriş yaparak CV göndererek başvuru yapabilirsiniz.

    ÇAĞRI MERKEZİ OPERATÖRÜ GÖREVLERİ NEDİR?

    Kızılay bünyesinde görev yapacak olan adayların bazı sorumlulukları vardır. Buna göre, Gelen çağrıları uygun bir şekilde vaplamak, geri dönüş yapılması gereken çağrıları uygun zamanda dönüş sağlamak, Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmek ve uygulamak ve ayrıca çağrı sonrası raporlama işlemi yapmaktan sorumlu olunacaktır.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        Çağrı Merkezi Operatörü olmak isteyenlerin, Lisans mezunu olmak, Tercihen Çağrı Merkezi operatörü mesleğinde 1 yıl deneyim yapmış olmak, Sabılı ve gelişime açık, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilişkisi olmaması, Ekip Çalışmasına yatkın, İleri Düzeyde Arapça bilen, İş Takibi ve Düzgün ikna kabiliyetine sahip, İş Takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı olan adaylar ilana başvuru yapabilecekler.

        Başvuru için "basvuru.kizilaykariyer.com/BUXBRUW8K5M5YSZAAMB2CPF39W.JOB " adresini kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.
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