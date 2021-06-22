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    • Memurlar
    • 22.06.2021 15:53
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    • 22.06.2021 16:49
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    Kamu ve özele en az 4.250 TL maaş ile binlerce yapılıyor! İşte silahlı

    Kamuya ve özele personel alımları için bültenler yayımlandı. Ülkemizde işsizliğin ortadan kalkması için yeni istihdam projesi başlatıldı. Bu kapsamda Ülkemizde kamu müesseselerinin ve işletmelerin güvenliğini sağlayan kartallar diye adlandırılan güvenlik vazifelileri için yeni iş fırsatı alana geldi. 2021 yılı Haziran sonu ile yayımlanan güvenlik görevlisi alımları için yeni ilanlar yayımlanarak adaylarla paylaşıldı. Özele yapılacak başvurular aracılığı ile yapılacaktır. Kamuya Başvuru için ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi genel Müdürlüğü resmi İnternet adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    4.250 TL maaş ile binlerce güvenlik görevlisi alımı yapılıyor!

    Güvenlik Görevlisi alımı ilanları yayımlandı. Kamu ve özele olmak üzere farklı şehirlerde 2 bin 23 güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği giderebilmek için ve güvenlik sağlayıcı için yayımladıkları ilanlara göre 2023 kişilik boş kadro ile güvenlik görevlisi alımı yağacaklarını bildirdiler. Bu sayede KPSS puanına sahip olan adaylar kamu ilanlarını, KPSS puanı olmayan adaylar özeli tercih ediyor.

    KAMU VE ÖZELE 2023 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK!

    Kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği giderebilmek için ve güvenlik sağlayıcı için yayımladıkları ilanlara göre 2023 kişilik boş kadro ile güvenlik görevlisi alımı yağacaklarını bildirdiler. Bu sayede KPSS puanına sahip olan adaylar kamu ilanlarını, KPSS puanı olmayan adaylar Özeli tercih ediyor. Her iki alanda da güvenlik görevlisi alımı yapılmakta olup, özel be kamu ilanları şöyle:

    Özele Güvenlik Görevlisi Alımları:

    Özel şirketler bünyelerindeki eksikliği tamamlamak için farklı alanlarda Güvenlik Görevlisi alımı yapacaklarını bildirdiler. Bu kapsamda alımlar Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yönetilmekte olup Özele toplamda 808 kişilik boşluk ile alım yapılacak. Alım yapılacak alanlar, Hastane Eğitim kurumları gibi kuruluşlar alım yapıyor. İşte dağılım:

    Güvenlik Amiri/Sorumlusu 11

    Güvenlik Görevlisi 643

    Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) 10

    Güvenlik Görevlisi (Hastane) 3

    Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 73

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 68

    Kamuya Güvenlik Görevlisi Alımı:

    Kamuya Güvenlik Görevlisi alımı için geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi genel Müdürlüğü ilan yayımladı. Toplamda 1215 kişilik kadro ile Güvenlik görevlisi alımı yapılacak olup Lise, Ön Lisans ve Lisan mezunu alım yapılacaktır. Alımlar ise, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Niğde ve Iğdır illerinde alım yapılacak. Mezuniyete göre dağılım ise;

    Lise mezunu 611,

    Ön Lisans mezunu 302,

    Lisans mezunu 302

        BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

        Kamu ve özele Güvenlik görevlisi alımları için adaylardan temel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi şartlar aranacak. Özel Olarak ise,

        - En az lise olmak üzere Ön Lisans ve Lisans mezunu olmak.

        - Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak. Ayrıca Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak

        - Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

        Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmamak gereklidir.

        - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

        Şartları aranacak. Ayrıca Kamu ilanına başvuru yapmak isteyen adayların yukarıda da belirttiğimiz gini KPSS puanına sahip olmaları gerekmeketdir. Buna göre 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 65 puan almış olmak şartı aranacak.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Özele yapılacak başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacaktır. Kamuya Başvuru için ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi genel Müdürlüğü resmi İnternet adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak direk başvuru ekranlarına ulaşabilirsiniz.
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