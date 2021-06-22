KAMU VE ÖZELE 2023 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK!

Kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği giderebilmek için ve güvenlik sağlayıcı için yayımladıkları ilanlara göre 2023 kişilik boş kadro ile güvenlik görevlisi alımı yağacaklarını bildirdiler. Bu sayede KPSS puanına sahip olan adaylar kamu ilanlarını, KPSS puanı olmayan adaylar Özeli tercih ediyor. Her iki alanda da güvenlik görevlisi alımı yapılmakta olup, özel be kamu ilanları şöyle:

Özele Güvenlik Görevlisi Alımları:

Özel şirketler bünyelerindeki eksikliği tamamlamak için farklı alanlarda Güvenlik Görevlisi alımı yapacaklarını bildirdiler. Bu kapsamda alımlar Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yönetilmekte olup Özele toplamda 808 kişilik boşluk ile alım yapılacak. Alım yapılacak alanlar, Hastane Eğitim kurumları gibi kuruluşlar alım yapıyor. İşte dağılım:

Güvenlik Amiri/Sorumlusu 11

Güvenlik Görevlisi 643

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) 10

Güvenlik Görevlisi (Hastane) 3

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 73

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 68