Güvenlik Görevlisi alımı ilanları yayımlandı. Kamu ve özele olmak üzere farklı şehirlerde 2 bin 23 güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği giderebilmek için ve güvenlik sağlayıcı için yayımladıkları ilanlara göre 2023 kişilik boş kadro ile güvenlik görevlisi alımı yağacaklarını bildirdiler. Bu sayede KPSS puanına sahip olan adaylar kamu ilanlarını, KPSS puanı olmayan adaylar özeli tercih ediyor.
KAMU VE ÖZELE 2023 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK!
Kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği giderebilmek için ve güvenlik sağlayıcı için yayımladıkları ilanlara göre 2023 kişilik boş kadro ile güvenlik görevlisi alımı yağacaklarını bildirdiler. Bu sayede KPSS puanına sahip olan adaylar kamu ilanlarını, KPSS puanı olmayan adaylar Özeli tercih ediyor. Her iki alanda da güvenlik görevlisi alımı yapılmakta olup, özel be kamu ilanları şöyle:
Özele Güvenlik Görevlisi Alımları:
Özel şirketler bünyelerindeki eksikliği tamamlamak için farklı alanlarda Güvenlik Görevlisi alımı yapacaklarını bildirdiler. Bu kapsamda alımlar Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yönetilmekte olup Özele toplamda 808 kişilik boşluk ile alım yapılacak. Alım yapılacak alanlar, Hastane Eğitim kurumları gibi kuruluşlar alım yapıyor. İşte dağılım:
Güvenlik Amiri/Sorumlusu 11
Güvenlik Görevlisi 643
Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) 10
Güvenlik Görevlisi (Hastane) 3
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 73
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 68
Kamuya Güvenlik Görevlisi Alımı:
Kamuya Güvenlik Görevlisi alımı için geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi genel Müdürlüğü ilan yayımladı. Toplamda 1215 kişilik kadro ile Güvenlik görevlisi alımı yapılacak olup Lise, Ön Lisans ve Lisan mezunu alım yapılacaktır. Alımlar ise, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Niğde ve Iğdır illerinde alım yapılacak. Mezuniyete göre dağılım ise;
Lise mezunu 611,
Ön Lisans mezunu 302,
Lisans mezunu 302