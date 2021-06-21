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    • Memurlar
    • 21.06.2021 11:14
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    • 21.06.2021 11:14
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    23 sözleşmeli personel alımı yapacak

    'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan 23 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Adalet Bakanlığı 23 sözleşmeli personel alımı yapacak

    tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 23 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonda görevlendirileceği de açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı başvurusu için bilgiler
    Adaylar başvurularını 28/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    İlanla ilgili bütün bilgiler için tıklayın

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