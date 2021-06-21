Adalet Bakanlığı 23 sözleşmeli personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 23 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı başvurusu için bilgiler

Adaylar başvurularını 28/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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