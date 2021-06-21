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    • Memurlar
    • 21.06.2021 16:04
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    • Son Güncelleme:
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    • 21.06.2021 16:13
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    60- 65 ile veya KPSS şartsız binlerce başvuru şartları! İşte ...

    şartsız binlerce için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda binlerce personel ve memur alımı yapılıyor. Söz konusu memur alımı yapacak kurum ve Bakanlıkların başvuru süreci hafta başı itibari ile 21 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Memur alımları için ise başvurular sadece kendi kariyer adresleri üzerinden e-devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

    takvim.com.tr
    60- 65 KPSS ile veya KPSS şartsız binlerce işçi ve memur alımı...

    Kamuya memur ve İşçi alımı için başvurular hafta başı itibari ile başlayacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu 1740 kişi alınacak. Kuruma göre kadro dağılımı nedir? Bu kapsamda ilanların oldukça ilgi göreceğini öngörmekteyiz. Rekor başvurular beklenmekte olup hafta başı ile başvurular başlayacak. Ayrıca KPSS şartsız personel alımı da yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ise, zabıta memuru, programcı, avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, sosyal çalışmacı ve şoför kadrolarında alım yapılacak.

    Adaylardan Aranan Genel Şartlar Nedir?

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    Başvurular 21 Haziran 2021 tarihi İle Başlıyor!

    Söz konusu memur alımı yapacak kurum ve Bakanlıkların başvuru süreci hafta başı itibari ile 21 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. İşçi alımları için başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak. Memur alımları için ise başvurular sadece kendi kariyer adresleri üzerinden e-devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

        1740 Memur Alımı İşçi Alımı Yapacak Kurumlar ve Bakanlıklar:

        Kamuya 4 farklı kurum tarafından memur alımı yapılacak ve başvurular 21 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak.

        İşte söz konusu kamu kurumları ve bakanlıklar

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü:

        İçişleri Bakanlığı adaylara adeta süpriz yaparak Cumartesi günü yayımladığı ilan ile Göç İdaresi genel Müdürlüğünde görevlendirmek üzere 1309 memur alımı yapacak. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Avukat, Sosyal Çalışmacı, Güvenlik Görevlisi ve Şoför kadrolarında yapılacak.

        Lise Mezunu: 611 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 60 Şoför

        Ön Lisans Mezunu: 302 Güvenlik Görevlisi,

        Lisans Mezunu: 302 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 20 Avukat, 14 Sosyal Çalışmacı alınacak.

        Başvuru yapmak isteyen adaylar 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak şartı aranacak. Başvurular ise 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi:

        İBB geçtiğimiz aylarda yayımladığı ilan ile bünyesine 278 kişilik kadro ile alım yapacağını bildirmişti. Bu yönde alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Kadın Erkek adaylar içerisinden Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı yapılacak. Bu kapsamda adaylardan 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den P94, P93 ve P3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü:

        Eti Maden İşletmeleri KPSS Şartı olmaksızın 67 işçi alımı yapacak. Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan ilan ile iki fabrikada görevlendirmek üzere 67 kişilik boş kadro ile Proses İşçisi alımı yapılacak. Alımlar Lise mezunu adaylar içerisinden ve farklı mezuniyeteler den yapılacak. Başvurular sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak olup başvurular 21 - 25 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

        Gürçayır Belediyesi:

        Sivas ilinde hizmet veren belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere ön lisans mezunu 1 programcı alımı yapacağını bildirdi. Kadın Erkek adayların başvuru yapabileceği ilgili ilan için adaylardan 2020 yılında yapılan KPSS'den P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak şartı aranacak.

            İŞKUR ARACILIĞI İLE BAŞLAYAN İLANLAR:

            KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 10 Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi, 30 Beden İşçisi (Genel), 10 İnşaat İşçisi, 20 Park temizlik işçisi, 5 Filit İşçisi (Haşere İlaçlama),

            TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA EN STİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Laboratuvar Temizlik İşçisi, 2 Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri), 1 Elektrikçi (Genel)
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            Haberler Memurlar 60- 65 KPSS ile veya KPSS şartsız binlerce en az lise mezunu işçi ve memur alımı başvuru şartları! İşte kuruma göre kadro dağılımı...