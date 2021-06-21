Kamuya memur ve İşçi alımı için başvurular hafta başı itibari ile başlayacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu 1740 kişi alınacak. Kuruma göre kadro dağılımı nedir? Bu kapsamda ilanların oldukça ilgi göreceğini öngörmekteyiz. Rekor başvurular beklenmekte olup hafta başı ile başvurular başlayacak. Ayrıca KPSS şartsız personel alımı da yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ise, zabıta memuru, programcı, avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, sosyal çalışmacı ve şoför kadrolarında alım yapılacak.
Adaylardan Aranan Genel Şartlar Nedir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Başvurular 21 Haziran 2021 tarihi İle Başlıyor!
Söz konusu memur alımı yapacak kurum ve Bakanlıkların başvuru süreci hafta başı itibari ile 21 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. İşçi alımları için başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak. Memur alımları için ise başvurular sadece kendi kariyer adresleri üzerinden e-devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.