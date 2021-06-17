Son dakika memur alım ilanları: Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre kamuya en az 50 KPSS Puanı ile 900 Memur alımı yapılacak. İşte şartlar ve başvurular. Adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 900 memur alımı yapılacak. Bu doğrultuda Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan ilanlara göre en az lise, ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak. İşte Zabıta, İtfaiye, Sağlık memuru, Düz memur alımı ilanları...
KPSS ŞARTI NEDİR?
Adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 900 Memur alımı yapılacak. Bu doğrultuda Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan ilanlara göre en az lise, ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak.
MEMUR ALIMI YAPILACAK İLANLAR VE DETAYLARI:
Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 900 Memur alımı yapılacak. Bu doğrultuda Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan ilanlara göre en az lise, ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak.