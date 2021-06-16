KPSS şartı olmaksızın memur alımı ilanları haberimizde. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü İle Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne sınavsız 67 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte başvurular hakkında detaylar.
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2021
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sadece en az lise mezunu ve dengi okullardan mezun olma şartı ile Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 67 sürekli işçi alacak.
ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
KPSS şartsız 67 sürekli işçi alımı için başvurular henüz başlamadı. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacağı duyuruldu.