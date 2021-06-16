Kızılay; Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Periscope gibi sosyal mecraların yönetiminin yapılmasında istihdam etmek üzere ortalama 5 bin TL maaş ile personel alımı yapacağını açıkladı. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay sosyal medya uzmanı alımı başvuru şartları neler işte detaylar!
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Lisans mezunu (tercihen iletişim fakültesi),
İlgili alanda tercihen en az 3 yıl deneyimli,
İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
İletişim becerisi yüksek ve çözüm odaklı,
Projelendirme aşamalarında etkili sunumlar hazırlayabilen,
Raporlama becerisi yüksek ve karar mekanizmalarına destek olacak sonuçlar çıkarabilen,
Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),
Yurt içi seyahat engeli bulunmayan,
B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.