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    • Memurlar
    • 16.06.2021 22:30
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    • 16.06.2021 22:34
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    5.000 TL maaşla personel alımı! , Instagram, hesaplarını yönetecek sosyal medya sorumlusu aranıyor

    tarafından yayınlanan ilanda sosyal medya uzmanı alımı yapılacağı duyuruldu. Kızılay; Instagram, , , Linkedin, , gibi sosyal mecraların yönetiminin yapılmasında istihdam etmek üzere ortalama 5 bin TL maaş ile personel alımı yapacağını açıkladı. Peki, ? ? işte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kızılay 5.000 TL maaşla personel alımı yapıyor!

    Kızılay; Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Periscope gibi sosyal mecraların yönetiminin yapılmasında istihdam etmek üzere ortalama 5 bin TL maaş ile personel alımı yapacağını açıkladı. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay sosyal medya uzmanı alımı başvuru şartları neler işte detaylar!

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Lisans mezunu (tercihen iletişim fakültesi),

    İlgili alanda tercihen en az 3 yıl deneyimli,

    İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

    İletişim becerisi yüksek ve çözüm odaklı,

    Projelendirme aşamalarında etkili sunumlar hazırlayabilen,

    Raporlama becerisi yüksek ve karar mekanizmalarına destek olacak sonuçlar çıkarabilen,

    Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),

    Yurt içi seyahat engeli bulunmayan,

    B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.

        SOSYAL MEDYA UZMANINDA NİTELİKLER NELERDİR?

        Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube, Periscope gibi sosyal mecraların yönetiminin yapılması,

        Her platform için haftalık veya aylık içerik planları oluşturulması,

        Tüm mecralardan gelen yorumlara, sorulara, taleplere dönüş sağlayarak; istekleri ilgili birimlere iletip, günlük olarak raporlanması,

        Google Adwords kampanyaları düzenleyip takibinin ve raporlamasının yapılması,

        Dijital trendleri yakından takip ederek çalıştığı projelere uygulanmasının sağlanması,

        Sosyal medyada takipçi sayısını arttıracak çözümler üretilmesi,

        Markalardan sorumlu kişilerle koordineli bir şekilde, etkinlik saatinde paylaşımlar yapılması,

        Sosyal medya hesaplarımızda hedef kitleye uygun kampanyalar oluşturulması,

        Şikayet platformlarını düzenli olarak kontrol edip, müşteri memnuniyeti için gerekli aksiyonların alınması.

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Kızılay tarafından yayınlanan ilana başvurular sadece internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru işlemleri 15.6.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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