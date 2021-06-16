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    • Memurlar
    • 16.06.2021 11:28
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    • 16.06.2021 11:52
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Bu alanda kariyer hedefleyen vatandaşlar İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 18 öğretim görevlisi alacağını duyunca hemen başvurularla ilgili detayları araştırır oldu. Peki ? İstanbul Kültür Üniversitesi Hangi tarihte başvuruların alınacağı gereken genel, özel şartların neler olduğu da yayımlanan ilan ile duyuruldu. İşte detaylar…

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    İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2021 şartları neler?

    İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2021 şartları neler? İKÜ öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde kariyer hedefleyenler 2021 yılı başvuru şartlarını ve tüm detayları merak ederek araştırır oldu. İşte İKÜ başvurlarına dair bilgiler...

    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi alımlarına başvurular 14 Haziran'da başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler 28 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlayabilir.

    İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.'' denildi.

    GENEL ŞARTLAR

    Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
    Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
    Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
    Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,
    Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede "En az ölçütler" i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

        Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

        Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
        Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
        Nüfus cüzdan fotokopisi,
        Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak barkotlu belge,
        Resmi kuruma hitaben "adli sicil kaydı" ve "arşiv sicil kaydı" bulunmadığını gösterir e-devletten alınacak barkotlu belge,
        Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya E-Devletten alınacak barkotlu belgeler,
        Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,



        Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

        Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.
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