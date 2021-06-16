İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2021 şartları neler? İKÜ öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde kariyer hedefleyenler 2021 yılı başvuru şartlarını ve tüm detayları merak ederek araştırır oldu. İşte İKÜ başvurlarına dair bilgiler...
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi alımlarına başvurular 14 Haziran'da başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler 28 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlayabilir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.'' denildi.
GENEL ŞARTLAR
Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,
Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede "En az ölçütler" i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.