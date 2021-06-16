Kızılay tarafından yayınlanan ilanda sosyal medya uzmanı alımı yapılacağı duyuruldu. Kızılay; Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Periscope gibi sosyal mecraların yönetiminin yapılmasında istihdam etmek üzere ortalama 5 bin TL maaş ile personel alımı yapacağını açıkladı. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay sosyal medya uzmanı alımı başvuru şartları neler? işte detaylar!