2021 yılı İŞKUR sağlık kurumlara en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı müracaat için ayrıntılar gelmeye başladı. Bu anlamda İŞKUR tarafından resmi sitesinden duyurular yayınlanıyor. İŞKUR aracılığı ile muhtelif sağlık kurumu ve sağlık müesseselerine 2021 senesi sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR'un resmi internet sayfasında ''açık iş bültenleri'' ve ''kamu iş bültenleri'' kategorisinde yayınlanan bültenlere göre, değişik kentlerde bulunan özel sağlık kurumulara ve kamu sağlık kurumularına KPSS'li ve KPSS koşulsuz toplam sağlık personeli alımı yapılıyor. İşte hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı detayları...
Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı
Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı