İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor (Öğretim üyesi alım ilanları)

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre üniversitenin belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacağı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim elemanı üyesi ilanı başvurusu için bilgiler:



Genel Şartlar

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

4. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması



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