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    • Memurlar
    • 15.06.2021 13:42
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    • 15.06.2021 13:42
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    yapılacak? 2021 EGM PA aranan şartları ve başvuru tarihi belli oldu mu?

    Günümüzde on binlerce kişinin en büyük hayallerinden birisi de bekçi olmak. Bu nedenle sık sık araştırılan alımlardan birisi de bekçi alımları olarak karşımıza çıkıyor. (EGM) ve (PA) tarafından açıklama yapılacak açıklama için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, yapılacak? EGM PA aranan şartları ve başvuru tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

    Haziran ayının ortalarında merak edilen gelişmelerden birisi de bekçi alımları oluyor. Bu bağlamda yapılan son açıklamalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı ve Jandarma 2021 yılı bekçi alımına ilişkin duyuruyu bekliyor. Yapılacak duyuru için heyecan sürerken son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 EGM PA bekçi alımı aranan şartları ve başvuru tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler...

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte bekçi alımı başvuru şartları;

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

            Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

            Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

            Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

            Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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            Haberler Memurlar Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 EGM PA bekçi alımı aranan şartları ve başvuru tarihi belli oldu mu?