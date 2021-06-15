Haziran ayının ortalarında merak edilen gelişmelerden birisi de bekçi alımları oluyor. Bu bağlamda yapılan son açıklamalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı ve Jandarma 2021 yılı bekçi alımına ilişkin duyuruyu bekliyor. Yapılacak duyuru için heyecan sürerken son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 EGM PA bekçi alımı aranan şartları ve başvuru tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte bekçi alımı başvuru şartları;