Haziran ayının ortalarında merak edilen gelişmelerden birisi de bekçi alımları oluyor. Bu bağlamda yapılan son açıklamalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı ve Jandarma 2021 yılı bekçi alımına ilişkin duyuruyu bekliyor. Yapılacak duyuru için heyecan sürerken son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 EGM PA bekçi alımı aranan şartları ve başvuru tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte bekçi alımı başvuru şartları;
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.