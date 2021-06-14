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    • Memurlar
    • 14.06.2021 12:28
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    • Son Güncelleme:
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    • 14.06.2021 12:30
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    ! , nasıl ve nereden yapılacak?

    sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kurum ve kuruluşların personel alımlarını yakından takip eden ve başvuru şartlarını inceleyen binlerce kişiye müjde geldi ve yapacağını duyurdu. Peki , nasıl ve nereden yapılacak? Tarihlerin yanı sıra alınacak adaylar için genel ve özel şartların neler olacağı da belli oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    MESKİ memur alımı başvuru şartları 2021!

    MESKİ memur alımı başvuru şartları 2021 nedir? MESKİ personel alımı başvuruları hangi tarihte, nasıl ve nereden yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne memur alımı yapılacak ve bu kurumda kariyer hedefleyen memur olmak isteyen binlerce vatandaş başvuru şartlarına dair bilgileri merakla araştırır oldu. İşte MESKİ personel alımına ilişkin tüm bilgiler...

    MESKİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN? BAŞVURULAR...

    MESKİ memur alımı için başvuru işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak, 6 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.

    Başvurular, şahsen , posta ya da elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

    MESKİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuru yapmak isteyen adayların uyması gereken başvuru genel ve özel şartları ise şu şekilde:

    İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

    a) Türk vatandaşı olmak.

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

        e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

        ÖZEL ŞARTLAR:

        a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

        b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

        c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

        ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
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        Haberler Memurlar MESKİ memur alımı başvuru şartları 2021! MESKİ personel alımı başvuruları hangi tarihte, nasıl ve nereden yapılacak?