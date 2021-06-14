MESKİ memur alımı başvuru şartları 2021 nedir? MESKİ personel alımı başvuruları hangi tarihte, nasıl ve nereden yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne memur alımı yapılacak ve bu kurumda kariyer hedefleyen memur olmak isteyen binlerce vatandaş başvuru şartlarına dair bilgileri merakla araştırır oldu. İşte MESKİ personel alımına ilişkin tüm bilgiler...
MESKİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN? BAŞVURULAR...
MESKİ memur alımı için başvuru işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak, 6 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.
Başvurular, şahsen , posta ya da elektronik posta yoluyla yapılabilecek.
MESKİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapmak isteyen adayların uyması gereken başvuru genel ve özel şartları ise şu şekilde:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.