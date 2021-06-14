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    • Memurlar
    • 15.06.2021 08:43
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    • 15.06.2021 08:43
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    : ... O şehirlerde yüzlerce kadrolu başvuruları başladı!

    'nün 14 Şehirde toplam 225 kadrolu için başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden başladı. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.

    takvim.com.tr
    O şehirlerde yüzlerce temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı!

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14 Şehirde toplam 225 kadrolu temizlik görevlisi alımı için başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden başladı.
    Başvurular, 18 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi sayfasından online olarak gerçekleştirilecek.
    Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

    GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 225 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

    1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

    2- İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

    3- İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

    4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,

    5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

    Hangi Şehirde Kaç Personel İstihdam Edilecek? İşte Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı:

    Ağrı : 15
    Ankara: 20
    Antalya: 10
    Aydın: 10
    Balıkesir: 12
    Bursa: 10
    Çanakkale: 10
    Çankırı: 30
    Erzurum: 15
    Iğdır: 15
    İstanbul : 15
    Kocaeli :12
    Kütahya: 18
    Niğde : 18

    1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

    2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

    3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

        suçlarından mahkum olmamak,

        4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

        5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

        6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

        7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

        8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

        9- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş

        akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

        10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

        11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında Genel Müdürlükçe sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idaretarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

        İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

        İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

        • İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

        • Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

        İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

        Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

        • İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan

        "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
        İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

        • Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

        • Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

        • En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

        • Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

        • İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

        • İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

        • "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

        • "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

        • Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
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