Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14 Şehirde toplam 225 kadrolu temizlik görevlisi alımı için başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden başladı. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 225 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
3- İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,
4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,
5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
Hangi Şehirde Kaç Personel İstihdam Edilecek? İşte Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı:
Ağrı : 15
Ankara: 20
Antalya: 10
Aydın: 10
Balıkesir: 12
Bursa: 10
Çanakkale: 10
Çankırı: 30
Erzurum: 15
Iğdır: 15
İstanbul : 15
Kocaeli :12
Kütahya: 18
Niğde : 18
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık