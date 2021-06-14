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    • Memurlar
    • 15.06.2021 08:47
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    • 15.06.2021 08:51
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    15 Haziran hastaneye onlarca kadrolu alım şartları! İşte başvuru ilanları...

    İlgili alım için başvurular üzerinden alınacak. İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerinin bugünden (14 Haziran 2021) itibaren 5 gün süreceği kaydedildi. Temizlik görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapmaktadır.

    takvim.com.tr
    15 Haziran hastaneye onlarca kadrolu en az ortaokul mezunu temizlik görevlisi alımı...

    Hafta başı itibariyle ilanlar peş peşe açıklanmaya başladı! İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne en az lise mezunlarından kadrolu 55 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Duyuru, az önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sayfasından yayımlandı. İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerinin bugünden (14 Haziran 2021) itibaren 5 gün süreceği kaydedildi. İşte İŞKUR temizlik görevlisi başvuru ilanları.
    Peki temizlik görevlisi ne iş yapar, temizlik görevlisi güncel İş İlanları neler var? Temizlik görevlisinin görevleri nelerdir?

    Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar şu şekilde sıralandı:

    1-Türk vatandaşı olma,

    2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

    İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

    3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

    4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

    5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

    6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

    7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

    8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

        1- EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) MEZUNU OLMAK

        2- 30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK

        3- ÜNİVERSİTEMİZİN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ İLE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN İÇ VE DIŞ SAHA TEMİZLİĞİNDE RESMİ TATİL, HAFTA SONU TATİLİ İLE DİĞER GÜNLERDE 24 SAAT ESASINA GÖRE VARDİYALI OLARAK ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK ŞARTIYLA.

        Temizlik Görevlisi Meslek Bilgileri

        Temizlik Görevlisi Meslek Kodu : 9112.06

        Meslek Adı : Temizlik Görevlisi

        Temizlik Görevlisi Grup Bilgileri

        Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

        Meslek Alt Ana Grubu : Temizlikçiler Ve Yardımcılar

        Meslek Grubu : Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

        Meslek Birim Grubu : Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

        Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

        Meslek Detay Bilgileri

        Temizlik Görevlisi Meslek Tanımı :

        Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
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