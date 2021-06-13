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    • Memurlar
    • 13.06.2021 11:38
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    • 13.06.2021 11:38
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    ? ? , , astsubay…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan binlerce uzman çavuş, ast ve subay olarak görev yapan binlerce vatandaş nereye tayin olacaklarını oldukça merak ediyor ve bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Peki ? , subay, astsubaylar nereye tayin olacaklarını nasıl öğrenecek? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    TSK tayin sonuçları açıklandı mı?

    TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 TSK tayin yerleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konuya dair son dakika açıklama geldi mi? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binlerce uzman çavuş, astsubay ve subay nereye tayin olacak? İşte tüm bilgiler…

    TSK TAYİN YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Ancak tayinlerin bu ay belli olması bekleniyor. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

    İşte tayin yerleri hakkında yaşanan son gelişmeler;

    POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

    Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

    Bu doğrultuda;

    1'nci bölgeden 2'nci bölgeye (10.329) personelin,
    2'nci bölgeden 1'nci bölgeye (10.845) personelin,
    2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

        Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

        JANDARMA TAYİNLERİ HANGİ TARİHTE YAPILDI?

        Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasının ardından, genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih yapılmaktadır.

        Personel tercihlerinin ve atamaları en geç 25 Haziran ayı gibi sistem üzerinden sonuçlanması beklenmektedir. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülmektedir.

        Jandarma atamaları Mayıs ayının 15'inden sonra açıklanması ifade edilmektedir.
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