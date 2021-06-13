TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 TSK tayin yerleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konuya dair son dakika açıklama geldi mi? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binlerce uzman çavuş, astsubay ve subay nereye tayin olacak? İşte tüm bilgiler…
TSK TAYİN YERLERİ BELLİ OLDU MU?
TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Ancak tayinlerin bu ay belli olması bekleniyor. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizde yer alacaktır.
İşte tayin yerleri hakkında yaşanan son gelişmeler;
POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILDI?
Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Bu doğrultuda;
1'nci bölgeden 2'nci bölgeye (10.329) personelin,
2'nci bölgeden 1'nci bölgeye (10.845) personelin,
2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.