Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

JANDARMA TAYİNLERİ HANGİ TARİHTE YAPILDI?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasının ardından, genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih yapılmaktadır.

Personel tercihlerinin ve atamaları en geç 25 Haziran ayı gibi sistem üzerinden sonuçlanması beklenmektedir. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülmektedir.

Jandarma atamaları Mayıs ayının 15'inden sonra açıklanması ifade edilmektedir.