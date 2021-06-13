OGM işçi alımı ne zaman? OGM 2083 işçi alımı başvuruları nereden yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 yılında Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alımı yapacağını duyurdu ve vatandaşlar da hangi kadrolara hangi şehirlerden alım yapacağını merak ederek araştırmaya başladı. Başvurulardan sonra adaylar iki aşamalı sınava girecek ve performanslarını sergileyecek. İşte OGM 2083 işçi alımına ilişkin tün detaylar…
OGM 2083 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alımı ile ilgili süreç Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan detaylara göre başvurular 14 - 18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.
Öte yandan 2080 işçi geçici işçi kadrosuyla 3 işçi ise daimi olarak işe alınacak. Yani toplam işçi alımı sayısı daimi işçilerle birlikte 2083 olacak.
8 BİN 252 ADAY ARASINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday yani 8 bin 252 aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.