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    • Memurlar
    • 13.06.2021 10:08
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    • 13.06.2021 10:08
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    ? ? İşte başvuru şartları…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nde kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi işçi alımı yapılacağını öğrenince heyecanlandı ve merakla tüm gelişmeleri, detayları araştırır oldu. 2080’i geçici ve 3’ü daimi olmak üzere OGM 2083 işçi alımı yapılacak ve bunun için belli başlı şartlara sahip olunması gerekiyor. Peki başvuru şartları neler? ? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    OGM işçi alımı ne zaman?

    OGM işçi alımı ne zaman? OGM 2083 işçi alımı başvuruları nereden yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 yılında Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alımı yapacağını duyurdu ve vatandaşlar da hangi kadrolara hangi şehirlerden alım yapacağını merak ederek araştırmaya başladı. Başvurulardan sonra adaylar iki aşamalı sınava girecek ve performanslarını sergileyecek. İşte OGM 2083 işçi alımına ilişkin tün detaylar…

    OGM 2083 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alımı ile ilgili süreç Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan detaylara göre başvurular 14 - 18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

    Öte yandan 2080 işçi geçici işçi kadrosuyla 3 işçi ise daimi olarak işe alınacak. Yani toplam işçi alımı sayısı daimi işçilerle birlikte 2083 olacak.

    8 BİN 252 ADAY ARASINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

    Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

    Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday yani 8 bin 252 aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

    Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

    İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

        İki Aşamalı Sınav Süreci

        Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımlarında iki aşamalı sınav süreciyle ilgili, "İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin heraşamasında idarece sonlandırılabilecektir" denildi.

        ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER İÇİN TIKLAYINIZ

        TARIM BAKANLIĞI HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

        Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı açıklaması yapıldı ancak kadro ve şartlar hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz dönemlerde yaptığı işçi alımlarını ele alırsak alım yapılacak muhtemel kadrolar şöyle olabilir;

        Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı,
        Gemici,
        Sıhhi Tesisatçı,
        Marangoz, Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni,
        Güvenlik Görevlisi,

        Laboratuvar Temizlik İşçisi,
        Kimya Laboratuvarı Görevlisi,
        Laborant ,
        Temizlik Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı,
        Otomotiv Elektrikçisi,

        Tornacı,
        İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,
        Elektrikçi,
        Kamyon Şoförü,
        Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

        Aşçı, Kalorifer Ateşçisi
        İş Makineleri Operatörü,
        Kaynakçı,

        İş Makineleri Operatörü,
        Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği),
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