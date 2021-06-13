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    • Memurlar
    • 14.06.2021 08:24
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    • 14.06.2021 08:24
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    Haziran 2021 güncel personel alımları! başvuru şartları ve kadrolar!

    Farklı illerde şehir hastaneleri bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan farklı kadrolara yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. personel alımı için ilan arayanlara yönelik yeni ve farklı kadrolarda alımlar mevcut. Şehir hastanesi iş ilanları farklı illerde, farklı dönemlerde, personel ihtiyacına göre açılıp kapanıyor. İşte başvuru şartları...

    takvim.com.tr
    Şehir hastaneleri sınavsız personel alımı başvuru şartları ve kadrolar!

    Şehir hastaneleri sınavsız personel alımı! Şehir hastanelerinde KPSS'siz sağlık personeli alımı yapılacağı duyurusu ilgili vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. Pandemi döneminin öne çıkan hastaneleri olan ve ülkemizin sağlık atılımının yüz akı projesi şehir hastaneleri, son yayınladıkları ilanlar ile personel alımına kaldıkları yerden devam ediyor. Şehir hastanesi personel alımı için ilan arayanlara yönelik yeni ve farklı kadrolarda alımlar mevcut. Şehir hastanesi iş ilanları farklı illerde, farklı dönemlerde, personel ihtiyacına göre açılıp kapanıyor. İşte şehir hastaneleri sınavsız personel alımı başvuru şartları...

    NASIL BAŞVURULUR?

    En alt kısımda sizler için güncel şehir hastanesi iş ilanları için link verilmiş durumdadır.

    GÜNCEL ŞEHİR HASTANESİ İLANLARI

    Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Personel Alımı

    Tıbbi Laboratuvar Personeli (Patoloji): Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Patoloji Teknikerliği, Biyoloji, Kimya veya ilgili alanlarından, Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği veya ilgili alanlarından mezun olan, Tercihen HBYS/LBYS sistemini kullanabilen, İletişim yeteneği yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, Ekip çalışmasına yatkın, Tercihen İngilizce bilen, MS Office kullanılabilen, Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan, Patoloji Laboratuvarında (Makroskopi, Histopatoloji, İHK, Histokimya, FISH, Moleküler Patoloji) en az 3 yıl ve daha fazla süre çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır.

    Tıbbi Laboratuvar Personeli (Biyokimya ve Mikrobiyoloji): Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya bölümlerinden ve Sağlık Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının tıbbi laboratuvar teknisyenliği / teknikerliği bölümünden mezun, Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarda en az 3 yıl çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır. Tercihen HBYS/LBS sistemini kullanabilen, İletişim yeteneği yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, Ekip çalışmasına yatkın, Tercihen İngilizce bilen, MS Office kullanılabilen Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan personel aranıyor.

        Ankara Etlik Şehir Hastanesi Personel Alımı (inşaat)

        Mekatronik Saha Mühendisi: Tercihen büyük ölçekli projelerde; ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatları, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, bina mekanik otomasyonu konularında en az 5 yıl saha uygulama, test ve devreye alma tecrübesi olan, saha ekiplerinin montaj faaliyetlerini kontrol edebilecek, diğer iş grupları ile gereken koordinasyonu sağlayabilecek, Hakediş ataşmanları hazırlayabilecek, taşeron hakedişleri metraj kontrolünü yapabilecek, AutoCAD ve MS Office programlarına hakim.

        İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Personel Alımı

        İnsan kaynakları yöneticisi: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik mevzuatına hâkim, SGK, Çalışma Bakanlığı ve İş Kurumu ile ilgili işlemler hakkında bilgi sahibi, MS Office uygulamalarına (özellikle excel) çok iyi düzeyde kullanabilen, raporlama yapabilen, Tercihen Mikro, Luca Personel Programı bilen. Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi, Maaş Ödeme, Bordro ve diğer işlemlerin yapılmasını sağlanması, Temsil, planlama, organizasyon ve raporlama becerilerine sahip, idari İşler kapsamındaki işlerin takibi Muhakeme yeteneği güçlü, analitik bakış açısına sahip, Takip ve koordinasyon yeteneği olan, dikkatli ve çözüm odaklı çalışan, Dinamik ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, Basaksehir bölgesine ulaşım sorunu olmayan personel aranıyor.

        Kayseri Şehir Hastanesi Personel Alımı

        Kalite Uzmanı Alımı: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Tercihen hastane Kalite biriminde deneyimi olan, Benzer bir görevde en az 3 yıl tecrübesi bulunan, ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına hakim olan, Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen, Tercihen İngilizce bilen, Seyahat engeli bulunmayan, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, Aktif araç kullanabilen

            Kocaeli Şehir Hastanesi Personel Alımı (inşaat)

            İş Güvenliği Uzmanı (B ve C sınıfı) : KOCAELİ şantiyelerimizde görev alacak, iş güvenliği sektöründe en az 2 yıl deneyimli, B,C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip, Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, Üst yapı inşaat projelerinde çalışmış, Tam zamanlı şantiyede çalışacak, Esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilen , İSG konusunda yasal mevzuata hakim ve uluslararası kabullere aşina, Planlama ve raporlama becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, iş takibi yapabilen ve sorumluluk sahibi, İş güvenliği Eğitimleri verebilecek. MS Office programlarını etkin düzeyde kullanabilen, Tercihen İngilizce bilen, Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış ekip arkadaşları aramaktayız.

            Konya Şehir Hastanesi Personel Alımı

            Biyomedikal Teknikeri: Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri / Teknikerliği veya Elektronik Teknikerliği Bölümlerinden mezun. Tercihen Biyomedikal cihazların bakım ve onarımında en az 2 yıllık tecrübeli, teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip. Ekip çalışmasına yatkın. Sağlık sektöründe deneyimli. Alanındaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık. Gece vardiyasında çalışabilecek. Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneği gelişmiş. Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve iletişim yeteneği yüksek. Tercihen Elektronik bilgisi olan. MS Office kullanılabilen. Konya'da ikamet eden/edebilecek olan.

            Yazılım Destek Uzmanı: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Yazılım destek teknolojileri çözümlerinde en az 3-4 yıl deneyim sahibi olmak, Sağlık sektör tecrübesi bulunan, dinamik ve çevik bir takımın oyuncusu olmak isteyen; Üniversitelerin 2 veya 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar Programcılığı), Sağlık sektörü ve hastane işleyiş süreçlerine hakim, Analiz süreçlerine hakim, Test ve Doğrulama süreçlerini uygulamış, İlgili süreçler ile ilgili dokümantasyon üretmiş/üretebilecek, SQL bilgisine sahip, MS Office programlarını etkin kullanabilen, Kendini geliştirmeye açık. İnsan ilişkilerinde başarılı ve prezantabl, Sorumluluk sahibi, Ekip çalışmasına yatkın, Tercihen İngilizce bilen, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya muaf, Seyahat engeli bulunmayan, Konya'da ikamet eden/edebilecek.

                Trabzon Şehir Hastanesi Personel Alımı (İnşaat)

                Kaba İşler Şefi: Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun, Büyük ölçekli üst yapı projelerinde en az 10 yıl deneyimli ve en az 7 yıl kaba işler şefliği tecrübeli, Tercihen hastane projesi deneyimli, raporlama yapabilen, Alt Yüklenicileri sevk ve idare edebilecek saha uygulamalarını yerinde takip ve kontrol edebilecek, Sistemli, ekip çalışmasına yatkın, disiplinli ve dinamik, Seyahat engeli bulunmayan, Takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, MS Office programlarına hakim, AutoCad programlarını kullanabilen personel aranıyor.

                ŞEHİR HASTANESİ İLANLARI LİNKİ

                https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=%C5%9Fehir%20hastanesi
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                Haberler Memurlar Haziran 2021 güncel şehir hastanesi personel alımları! Şehir hastaneleri sınavsız personel alımı başvuru şartları ve kadrolar!