Hafta sonu kamu ilanları yayımlandı. 2000 boş kontenjan üzerinde alım sayısı ile kamuya KPSS şartı olmadan Personel Alımı ve İşçi Alımı yapılacak. Kamu ilanları için adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak , Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az İlköğretim Mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından büyük olmamak, Mesleğe göre belirtilen nitelikleri taşıyor olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.