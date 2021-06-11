Uzman erbaş, astsubay ya da subay alım tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfasından duyuruluyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na belirli tarihler aralığında yapılan duyurularla sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılmaktadır. Peki, Uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak? MSB 2021 KKK, DKK, HKK personel temin tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...
UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ile ilgili henüz Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Alım duyurusu olduğunda haberimizde olacaktır.
İşte uzman erbaş, astsubay ve subay alımı başvuru şartları;
UZMAN ERBAŞ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)
Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak
Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,