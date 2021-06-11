ŞEHİT/GAZİ ÇOCUĞU OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

HAVA HARP OKULU'NU (HHO) TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNU TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar.