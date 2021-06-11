Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenlerin sık sık araştırdığı alımlardan birisi de bekçi alımları oluyor. Resmi kurumlar tarafından yayımlanan ilanlara ilişkin son gelişmeler merakla takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından açıklama yapılacak açıklama için heyecan sürüyor. Peki, bekçi alımı 2021 ne zaman? Jandarma bekçi alımı hangi tarihte? Başvuru şartları ve tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte bekçi alımı başvuru şartları;