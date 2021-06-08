Şoför, işçi, temizlik görevlisi, Zabıta ve personel alım şartları nedir? İşte diğer kadrolar... 9 Haziran KPSS'siz kamu ilanları

9 Haziran KPSS'siz kamu ilanları: Belediyeler, belediye bünyesindeki kamu şirketlerine yapılan personel alımlarına baktığımızda KPSS puan şartının aranmadığı, alınacak adayların belediyeler bünyesinde kadrolu kamu işçisi kadrosunda istihdam edileceği görüldü. İŞKUR müessese dışı işçi alımı, bu günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin incelediği İŞKUR müessese dışı işçi alımı müracaatı, müesseselerin tanımladığı sürece göre yapılacak. Peki danışma memuru, şoför, işçi, mühendis, tekniker ve personel kadroları alım şartları nedir?
Kamu Memur Alım İlanları
Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021
Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 23.06.2021
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021
Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 14.06.2021