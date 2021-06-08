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    • Memurlar
    • 09.06.2021 08:46
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    • 09.06.2021 08:46
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    Kamuya 1000 yapılacak! i, Bilişim personeli, u alımı... 9 Haziran memur alım ilanları!

    Kamu ilanları yayımlandı. Farklı kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için 1000 memur alımı yapacaklar. Genel olarak alım yapılacak kadrolar ise; u, i, Düz Memur, Programcı, Bilişim Personeli, Mimar, Ekonomist, Grafiker, Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, ı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alımı yapılacak.

    takvim.com.tr
    Kamuya 1000 memur alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar

    9 Haziran İŞKUR memur alım ilanları vatandaşın radarında! Ülkemizde bulunan farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çok sayıda ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre 1000 kişilik kadro ile memur alımı yapılacağı açıklandı. Kamuya memur alımı için adaylardan aranan bazı nitelikler başında KPSS sınavı geliyor. Bu bağlamda adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir. Peki İŞKUR kamu memur alımı yapılacak kadrolar nelerdir? Kimler başvuru yapabilecek? Kamuya memur alımlarına başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Kamuya memur alımlarına başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, 35 yaşından büyük olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranacak.

    Ayrıca Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımları için 30 yaşından büyük olmamak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 Cm boyundan kısa boylu olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.

    BAŞVURULAR:

    İlanlar İŞKUR kamu Memur alımı ilanlarında yayımlanmış olup başvurular Direk kurumlara yapılacak. Ancak Yayımlanan ilanları İŞKUR üzerinden inceleyebilirsiniz. Buna göre başvurular için İki yöntem bulunuyor. Şahsen veya Kurumun resmi İternet adresi üzerinden yapılmaktadır.

    Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantı sayesinde ilanları İŞKUR üzerinden inceleyebilirsiniz.

            Mardin Savur Belediye Başkanlığı 10.06.2021

            Yargıtay Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alım İlanı 11.06.2021

            İŞKUR KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

            TÜM KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI BURADA

            KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?

            Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır.

            Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir.

            Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir.

            Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.
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            Haberler Memurlar Kamuya 1000 memur alımı yapılacak! İtfaiye eri, Bilişim personeli, Zabıta memuru alımı... 9 Haziran İŞKUR memur alım ilanları!