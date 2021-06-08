Çalışma Bakanlığı yeni iş ilanlarını Resmi Gazete'de yayınlar yayınlamaz vatandaşlar merakla detayları araştırmaya başladı. KPSS ve KPSS şartsız 500'den fazla personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından hangi kadrolara ve hangi şehirlerden alım yapılacağı merak konusu oldu. İşte TÜBİTAK ve Yargıtay Başkanlığı'na alınacak kadrolara ilişkin bilgiler...
TUBİTAK PERSONEL ALIMI
71 Kişilik kontenjan duyurusu yapılan alımlara başvuru yapmak isteyen adayların genel şartlar ile özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.
Başvuru için gerekli şartlara www.tubitak.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.
İstihdam edilecek personelin Kocaeli ve Ankara'da görevlendirileceği belirtildi.
Başvurularla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir." denildi.