Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 08.06.2021 10:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2021 10:15
    ABONE OL

    Kamuda kariyer hedefleyenlere müjde! ! İşte açık kadrolar...

    Kamuda kariyer hedefleyenlere müjdeli haber geldi ve KPSS ve KPSS şartsız 500’den fazla personel alımı yapılacağı duyulunca heyecan yarattı. Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan yüzbinlerce kişi açık kadroların neler olduğunu merak ederek araştırmalara başladı. Çalışma Bakanlığı yeni iş ilanlarını Resmi Gazete’de yayınladı. TÜBİTAK ve Yargıtay Başkanlığı’na KPSS şartı arayan, KPSS şartı olmayan ve sözleşmeli olarak personel alımları yapılacak. İşte güncel kamu iş ilanları…

    takvim.com.tr
    Kamuda kariyer hedefleyenlere müjde!

    Çalışma Bakanlığı yeni iş ilanlarını Resmi Gazete'de yayınlar yayınlamaz vatandaşlar merakla detayları araştırmaya başladı. KPSS ve KPSS şartsız 500'den fazla personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından hangi kadrolara ve hangi şehirlerden alım yapılacağı merak konusu oldu. İşte TÜBİTAK ve Yargıtay Başkanlığı'na alınacak kadrolara ilişkin bilgiler...

    TUBİTAK PERSONEL ALIMI

    71 Kişilik kontenjan duyurusu yapılan alımlara başvuru yapmak isteyen adayların genel şartlar ile özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

    Başvuru için gerekli şartlara www.tubitak.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.

    İstihdam edilecek personelin Kocaeli ve Ankara'da görevlendirileceği belirtildi.

    Başvurularla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

    İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir." denildi.

        YARGITAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

        Yargıtay Başkanlığı'na zabıt katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, kameraman, tekniker, çözümleyici, programcı, temizlik görevlisi gibi unvanlarda toplamda 493 personel alınacağı kaydedildi.

        Alımlara kadın ve erkek adaylar başvurabilir.

        İşçi alımlarının bazılarında KPSS şartı aranmıyor.

        Başvurular 7 Haziran 2021 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

        Başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen genel şartların yanı sıra özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.
        İlanda ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinden kontenjan ayrıldığı görüldü.
        Başvuru işlemlerinde KPSS şartı aranacak.
        Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.
        Başvuru işlemlerine ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, "Adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00'a kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." denildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tüm faiz ve cezalar siliniyor
        Haberler Memurlar Kamuda kariyer hedefleyenlere müjde! KPSS ve KPSS şartsız 500’den fazla personel alımı yapılacak! İşte açık kadrolar...