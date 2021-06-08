Başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen genel şartların yanı sıra özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

İlanda ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinden kontenjan ayrıldığı görüldü.

Başvuru işlemlerinde KPSS şartı aranacak.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

Başvuru işlemlerine ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, "Adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00'a kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." denildi.