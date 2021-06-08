8 Haziran KPSS'siz kamu ilanları: Şoför, işçi, temizlik görevlisi, Zabıta ve personel alım şartları nedir? İşte diğer kadrolar

Bugün İŞKUR'da onlarca ilan yayımlandı ve en az ilköğretim mezunlarından kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunlarından danışma memuru, şoför, işçi, mühendis, tekniker ve personel kadrolarına alım yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Genellikle geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir?
Kamu Memur Alım İlanları
Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021
Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 23.06.2021
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021
Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 14.06.2021