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    • Memurlar
    • 08.06.2021 11:32
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    • 08.06.2021 11:33
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    8 Haziran KPSS'siz kamu ilanları: Şoför, işçi, temizlik görevlisi, Zabıta ve personel alım şartları nedir? İşte diğer kadrolar

    8 Haziran KPSS'siz kamu ilanları: Belediyeler, belediye bünyesindeki kamu şirketlerine yapılan personel alımlarına baktığımızda KPSS puan şartının aranmadığı, alınacak adayların belediyeler bünyesinde kadrolu kamu işçisi kadrosunda istihdam edileceği görüldü. müessese dışı işçi alımı, bu günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin incelediği İŞKUR müessese dışı işçi alımı müracaatı, müesseselerin tanımladığı sürece göre yapılacak. Peki danışma memuru, şoför, işçi, mühendis, tekniker ve personel kadroları alım şartları nedir?

    takvim.com.tr
    8 Haziran KPSS'siz kamu ilanları: Şoför, işçi, temizlik görevlisi, Zabıta ve personel alım...

    Bugün İŞKUR'da onlarca ilan yayımlandı ve en az ilköğretim mezunlarından kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunlarından danışma memuru, şoför, işçi, mühendis, tekniker ve personel kadrolarına alım yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Genellikle geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir?

    Kamu Memur Alım İlanları

    Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

    Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021

    Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 23.06.2021

    Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021

    Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 14.06.2021

        İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İlanı 11.06.2021

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 08.06.2021

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.06.2021

        Mardin Savur Belediye Başkanlığı 10.06.2021

        Yargıtay Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alım İlanı 11.06.2021

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

        -Türk vatandaşı olmak.

        -Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            -TCK 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            -Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
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            Haberler Memurlar 8 Haziran KPSS'siz kamu ilanları: Şoför, işçi, temizlik görevlisi, Zabıta ve personel alım şartları nedir? İşte diğer kadrolar