Ayrıca Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımları için 30 yaşından büyük olmamak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 Cm boyundan kısa boylu olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.

BAŞVURULAR:

İlanlar İŞKUR kamu Memur alımı ilanlarında yayımlanmış olup başvurular Direk kurumlara yapılacak. Ancak Yayımlanan ilanları İŞKUR üzerinden inceleyebilirsiniz. Buna göre başvurular için İki yöntem bulunuyor. Şahsen veya Kurumun resmi İternet adresi üzerinden yapılmaktadır.

Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantı sayesinde ilanları İŞKUR üzerinden inceleyebilirsiniz.