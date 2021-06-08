İŞKUR Kamu Memur alımı ilanları yayımlandı. Farklı kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için 1000 memur alımı yapacaklar. Genel olarak alım yapılacak kadrolar ise; Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Düz Memur, Programcı, Bilişim Personeli, Mimar, Ekonomist, Grafiker, Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alımı yapılacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Kamuya memur alımlarına başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, 35 yaşından büyük olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranacak.
Ayrıca Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımları için 30 yaşından büyük olmamak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 Cm boyundan kısa boylu olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.
BAŞVURULAR:
İlanlar İŞKUR kamu Memur alımı ilanlarında yayımlanmış olup başvurular Direk kurumlara yapılacak. Ancak Yayımlanan ilanları İŞKUR üzerinden inceleyebilirsiniz. Buna göre başvurular için İki yöntem bulunuyor. Şahsen veya Kurumun resmi İternet adresi üzerinden yapılmaktadır.
Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantı sayesinde ilanları İŞKUR üzerinden inceleyebilirsiniz.