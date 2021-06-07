Belediyelere ve Sosyal Vakıflara personel alımı için ilanlar yayımlandı. 32 farklı ilan ile yüzlerce personel alımları yapılacak olup kurum dağılımı detayları geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere memur ve personel alımları yapılacak. Kadro dağılımı ve alım yapılacak şehirler sayfamızda yer alıyor.