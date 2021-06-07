Belediyelere ve Sosyal Vakıflara personel alımı için ilanlar yayımlandı. 32 farklı ilan ile yüzlerce personel alımları yapılacak olup kurum dağılımı detayları geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere memur ve personel alımları yapılacak. Kadro dağılımı ve alım yapılacak şehirler sayfamızda yer alıyor.
ALIM YAPACAK BELEDİYE VE KADROSU:
Bursa İnegöl Belediyesi: 1 Avukat, 1 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı, 2 Eğitim Destek Uzmanı, 1 Endüstri Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar, 1 Sistem Destek Uzmanı, 1 Turizm İşletmeciliği, 1 Ziraat Mühendisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: 2 Koordinatör
Tokat Uzumoren Belediyesi: 2 Temizlik İşçisi
Çanakkale Geyikli Belediyesi: 1 Beden İşçisi
Aydın Kuşadası Belediyesi: 1 Şehir Plancısı, 2 Şoför,
Afyonkarahşsar Gomu Belediyesi: 2 beden İşçisi,
Aydın Büyükşehir Belediyesi: 1 Enstrümancı, 1 Enstrümancı,1 Peyzaj Mimarı,
Ordu Gurgertepe Belediyesi: 1 Operatör,
Rize Çayeli Belediyesi: 1 İş Makineleri Operatörü,
Ordu İkizce Belediyesi: 3 bahçe Bakım Elemanı
Şanlıurfa Suruç Belediyesi: 1 Beden İşçisi, 1 Kepçe Opratörü, 1 Greyder Operatörü
Muğla Büyükşehir Belediyesi: 1 Kasiyer