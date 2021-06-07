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    • Memurlar
    • 07.06.2021 11:38
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    • 07.06.2021 11:39
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    2080 işçi alımı yapacak! ? İşte açık kadrolar ve alım yapılacak iller…

    2080 işçi alımı yapacak ve bu haber gündemde büyük ilgi uyandırdı, detaylar merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı 'ne 2080 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak ve süre kısa tutulacak. Peki ? kadrolar ve alım yapılacak iller de merakla sorgulanır oldu. Alım yapılan işçiler “geçici” statüsünde yer alacak. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    OGM 2080 işçi alımı yapacak!

    OGM İŞKUR başvuruları ne zaman? OGM 2080 işçi alımı kadroları ve alım yapılacak iller hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında geçici süreyle 2080 kişi istihdam edilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nde kariyer hedefleyen binlerce kişi 2080 işçi alımı ile ilgili detayları merakla araştırır oldu. İşte ayrıntılar…

    OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alımı ile ilgili süreç Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan detaylara göre başvurular 14 - 18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

    Öte yandan 2080 işçi geçici işçi kadrosuyla 3 işçi ise daimi olarak işe alınacak. Yani toplam işçi alımı sayısı daimi işçilerle birlikte 2083 olacak.

    8 BİN 252 ADAY ARASINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

    Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

    Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday yani 8 bin 252 aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

        Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

        İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

        İki Aşamalı Sınav Süreci

        Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımlarında iki aşamalı sınav süreciyle ilgili, "İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin heraşamasında idarece sonlandırılabilecektir" denildi.

        ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER İÇİN TIKLAYINIZ

        TARIM BAKANLIĞI HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

        Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı açıklaması yapıldı ancak kadro ve şartlar hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz dönemlerde yaptığı işçi alımlarını ele alırsak alım yapılacak muhtemel kadrolar şöyle olabilir;

        Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı,
        Gemici,
        Sıhhi Tesisatçı,
        Marangoz, Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni,
        Güvenlik Görevlisi,

        Laboratuvar Temizlik İşçisi,
        Kimya Laboratuvarı Görevlisi,
        Laborant ,
        Temizlik Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı,
        Otomotiv Elektrikçisi,

        Tornacı,
        İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,
        Elektrikçi,
        Kamyon Şoförü,
        Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

        Aşçı, Kalorifer Ateşçisi
        İş Makineleri Operatörü,
        Kaynakçı,

        İş Makineleri Operatörü,
        Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği),
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        Haberler Memurlar OGM 2080 işçi alımı yapacak! OGM İŞKUR başvuruları ne zaman? İşte açık kadrolar ve alım yapılacak iller…