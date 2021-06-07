Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İki Aşamalı Sınav Süreci

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımlarında iki aşamalı sınav süreciyle ilgili, "İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin heraşamasında idarece sonlandırılabilecektir" denildi.

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER İÇİN TIKLAYINIZ

TARIM BAKANLIĞI HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı açıklaması yapıldı ancak kadro ve şartlar hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz dönemlerde yaptığı işçi alımlarını ele alırsak alım yapılacak muhtemel kadrolar şöyle olabilir;