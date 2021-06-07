OGM İŞKUR başvuruları ne zaman? OGM 2080 işçi alımı kadroları ve alım yapılacak iller hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında geçici süreyle 2080 kişi istihdam edilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nde kariyer hedefleyen binlerce kişi 2080 işçi alımı ile ilgili detayları merakla araştırır oldu. İşte ayrıntılar…
OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alımı ile ilgili süreç Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan detaylara göre başvurular 14 - 18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.
Öte yandan 2080 işçi geçici işçi kadrosuyla 3 işçi ise daimi olarak işe alınacak. Yani toplam işçi alımı sayısı daimi işçilerle birlikte 2083 olacak.
8 BİN 252 ADAY ARASINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday yani 8 bin 252 aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.