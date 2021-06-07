Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresinde ilanlar yayımlandı.79.265 memur personel alınacak. En az lise mezunu ve KPSS li KPSS siz. Kamuya yayımlanan ilanlara göre adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bunun dışında adayların eğitim, KPSS, yaş gibi kriterlere de uygun olmaları gereklidir. 2021 yılı Haziran ayı kamu ilanlarına göre kamuya farklı bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler alım yapacak.
HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!
HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!