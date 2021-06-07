BAŞVURULAR:

Söz konusu olan ilgili ilanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Kamu ilanları kısmında yayımlanmış olup başvurular ilgili kurumların belirttiği gibi şahsen veya Online olarak yapılması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kamuya yayımlanan ilanlara göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bunun dışında adayların eğitim, KPSS, Yaş gibi kriterlere de uygun olmaları gereklidir. Buna göre,

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

KPSS şartı arayan kurumlar için adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir. Merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak ve Meslek Grubuna göre ilgili alanlarda tecrübe sahibi olabilmek gereklidir.