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    • Memurlar
    • 07.06.2021 15:32
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    • 07.06.2021 15:32
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    7 Haziran KPSS şartsız onlarca belediye yüzlerce başvuru şartları! İşte tüm kadrolar ve detaylar

    Belediyelere ve Sosyal Vakıflara personel alımı için ilanlar yayımlandı. 32 farklı ilan ile yüzlerce personel alımları yapılacak olup kurum dağılımı detayları geldi. bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere memur ve personel alımları yapılacak. Kadro dağılımı ve alım yapılacak şehirler sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Onlarca belediyeye SYDV KPSS şartsız yüzlerce personel alımı ilanı yayımladı

    Haziran ayı içerisinde perseonel ve memur alımları tam gaz sürüyor. Belediyelere ve Sosyal Dayanışma Vakıflarına personel alımı için duyurular yayımlandı. Bu kapsamda 32 farklı şehirde personel alımı yapılacak. İlgili ilanlar Türkiye İş Kurumu üzerinde yayımlanmış olup başvuru süreçleri başlamıştır. Peki alım yapılacak kadrolar nelerdir? Kimler başvuru yapabilecek? İlgili ilanlara başvurular iki farklı yolda yapılabilmektedir. Ancak öncelikle başvurular son başvuru tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

    ALIM YAPACAK BELEDİYE VE KADROSU:

    Bursa İnegöl Belediyesi: 1 Avukat, 1 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı, 2 Eğitim Destek Uzmanı, 1 Endüstri Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar, 1 Sistem Destek Uzmanı, 1 Turizm İşletmeciliği, 1 Ziraat Mühendisi

    Mersin Büyükşehir Belediyesi: 2 Koordinatör

    Tokat Uzumoren Belediyesi: 2 Temizlik İşçisi

    Çanakkale Geyikli Belediyesi: 1 Beden İşçisi

    Aydın Kuşadası Belediyesi: 1 Şehir Plancısı, 2 Şoför,

    Afyonkarahşsar Gomu Belediyesi: 2 beden İşçisi,

    Aydın Büyükşehir Belediyesi: 1 Enstrümancı, 1 Enstrümancı,1 Peyzaj Mimarı,

    Ordu Gurgertepe Belediyesi: 1 Operatör,

    Rize Çayeli Belediyesi: 1 İş Makineleri Operatörü,

    Ordu İkizce Belediyesi: 3 bahçe Bakım Elemanı

    Şanlıurfa Suruç Belediyesi: 1 Beden İşçisi, 1 Kepçe Opratörü, 1 Greyder Operatörü

    Muğla Büyükşehir Belediyesi: 1 Kasiyer

        Kayseri Sarıoğlu Belediyesi: 1 beden İşçisi, 1 İş Makinesi Operatörü

        İzmir beydağ Belediyesi: 1 Kadap ve 1 Gassal

        Muğla Koyceğiz Belediyesi: 1 Kepçe Opertörü, 5 beden İşçisi

        Niğde Hacıabdullah Belediyesi: 1 İnsan kaynakları uzmanı

        Mersin Bozyazı Belediyesi: 4 beden İşçisi, 1 Şoför ve 1 Otomotiv Elektrikçisi

        Erzurum Tekman Belediyesi: 3 Temizlik Personeli, 1 Sekreter

        Yalova Armutlu Belediyesi: 6 Saha Temizlik İşçisi

        Balıkesir Gomeç Belediyesi: 2 Kamyo Şoförü, 13 Bahçe Bakım Elemanı

        Batman Belediyesi: 4 Gassal

        İstanbul Pendik Belediyesi: 50 İşçi

        Muğla Marmaris Belediyesi: 1 Harita Teknikeri

        ALIM YAPACAK SYDV'LER:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere memur ve personel alımları yapılacak. Kadro dağılımı ve alım yapılacak şehirler şöyledir:

        Gaziantep Şehitkamil SYDV: 2 Tercüman, 1 Proje Koordinatörü,

        Çorum Bayat SYDV: 6 Hizmetli / Ev İşleri

        Tekirdağ Saray SYDV: 1 Muhasebeci

        Erzurum Tortum SYDV: 1 Yaşlı ve Engelli Bakımı / temizlik Personeli

        Diyarbakır Bismil SYDV: 4 Güvenlik Görevlisi

        Bolu Goynük SYDV: 1 yardımcı Hizmet Görevlisi

        Askişehir Beylikova SYDV: 3 hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

        Manisa Gölmarmara SYDV: 3 yaşlı Hane Temizliği

        Burdur Tefenni SYDV : 2 Amaca Yönelik Geçici Personel

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Yukarıdaki belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma vakıfları bünyelerindeki eksikliği için çok sayıda personel alacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış ve 60 yaşından büyük olmamak, medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, En az İlkokul mezunu olmak, Alım yapılacak meslekte sertifikasına sahibi olmak" şartları aranacak.

            BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

            İlgili ilanlara başvurular iki farklı yolda yapılabilmektedir. Ancak öncelikle başvurular son başvuru tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular belediye ve SYDV lerin belirttiği şekilde şahsen veya e-posta yolu ile yapılması gereklidir. İlanlar hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

            İLANLARIN DETAYLARI: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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            Haberler Memurlar 7 Haziran SYDV KPSS şartsız onlarca belediye yüzlerce personel alımı ilanı başvuru şartları! İşte tüm kadrolar ve detaylar