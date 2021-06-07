Haziran ayı içerisinde perseonel ve memur alımları tam gaz sürüyor. Belediyelere ve Sosyal Dayanışma Vakıflarına personel alımı için duyurular yayımlandı. Bu kapsamda 32 farklı şehirde personel alımı yapılacak. İlgili ilanlar Türkiye İş Kurumu üzerinde yayımlanmış olup başvuru süreçleri başlamıştır. Peki alım yapılacak kadrolar nelerdir? Kimler başvuru yapabilecek? İlgili ilanlara başvurular iki farklı yolda yapılabilmektedir. Ancak öncelikle başvurular son başvuru tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
ALIM YAPACAK BELEDİYE VE KADROSU:
Bursa İnegöl Belediyesi: 1 Avukat, 1 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı, 2 Eğitim Destek Uzmanı, 1 Endüstri Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar, 1 Sistem Destek Uzmanı, 1 Turizm İşletmeciliği, 1 Ziraat Mühendisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: 2 Koordinatör
Tokat Uzumoren Belediyesi: 2 Temizlik İşçisi
Çanakkale Geyikli Belediyesi: 1 Beden İşçisi
Aydın Kuşadası Belediyesi: 1 Şehir Plancısı, 2 Şoför,
Afyonkarahşsar Gomu Belediyesi: 2 beden İşçisi,
Aydın Büyükşehir Belediyesi: 1 Enstrümancı, 1 Enstrümancı,1 Peyzaj Mimarı,
Ordu Gurgertepe Belediyesi: 1 Operatör,
Rize Çayeli Belediyesi: 1 İş Makineleri Operatörü,
Ordu İkizce Belediyesi: 3 bahçe Bakım Elemanı
Şanlıurfa Suruç Belediyesi: 1 Beden İşçisi, 1 Kepçe Opratörü, 1 Greyder Operatörü
Muğla Büyükşehir Belediyesi: 1 Kasiyer