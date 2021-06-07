BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yukarıdaki belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma vakıfları bünyelerindeki eksikliği için çok sayıda personel alacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış ve 60 yaşından büyük olmamak, medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, En az İlkokul mezunu olmak, Alım yapılacak meslekte sertifikasına sahibi olmak" şartları aranacak.