Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 06.06.2021 10:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2021 10:50
    ABONE OL

    62 sözleşmeli personel alımı yapacak

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni ilanlar arasında 'nin 62 sözleşmeli personel alım ilanı da yer aldı.

    Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 62 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin eczacı, hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknisyeni ve laborant olarak istihdam edileceği duyuruldu.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    1- T.C. vatandaşı olup, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
    2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
    3- Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun
    olmaması (Sağlık Dahil).
    4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
    5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.
    6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan ESpor FIFA 2021 finalinde önemli açıklamalar
    Haberler Memurlar Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı yapacak