Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 62 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin eczacı, hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknisyeni ve laborant olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı başvurusu için bilgiler:

1- T.C. vatandaşı olup, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun

olmaması (Sağlık Dahil).

4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

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