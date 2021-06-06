Türkiye İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, ve mesleki eğitim kurslarıyla farklı şehirlere yüzlerce personel alımı yapılıyor. Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de kurslara katılabilirler. Kurslara devam zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler/öğreticiler tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor.
İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor. TYP kapsamında personel alımı ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor. Verilen linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst kısmında yer alan ''Ara'' butonuna giriş yaparak ilanı görebilirsiniz. Başvuru şartları ve diğer detaylar da ilgili internet sitesinde yer alıyor.