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    • Memurlar
    • 07.06.2021 08:14
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    • 07.06.2021 08:14
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    'dan onlarca şehre 4.000 TL maaşla sınavsız personel alımı başvurusu ilanları! İşte

    mesleki eğitim kursları kayıtları başvuru şartları nelerdir?.. Kurs süresi ne kadardır? İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır.

    takvim.com.tr
    Onlarca şehre İŞKUR'dan 4.000 TL maaşla sınavsız personel alımı başvurusu ilanları!

    Türkiye İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, ve mesleki eğitim kurslarıyla farklı şehirlere yüzlerce personel alımı yapılıyor. Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de kurslara katılabilirler. Kurslara devam zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler/öğreticiler tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor.

    İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor. TYP kapsamında personel alımı ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor. Verilen linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst kısmında yer alan ''Ara'' butonuna giriş yaparak ilanı görebilirsiniz. Başvuru şartları ve diğer detaylar da ilgili internet sitesinde yer alıyor.

        TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        18 yaşını tamamlamış olmak,

        Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

        Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

        TYP ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

        TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

        KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

        İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

        Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

            Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

            Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

            Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

            TYP'DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?

            TYP'den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir. Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP'den en fazla 24 ay yararlanabilir.

            ADAYLAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

            Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

            Noter kurası yöntemi,

            Liste yöntemi,

            Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

            İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

            Kadınlar,

            35 yaş üstü bireyler,

            Engelliler,

            Eski hükümlüler,

            Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

            İŞKUR TYP PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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            Haberler Memurlar İŞKUR'dan onlarca şehre 4.000 TL maaşla sınavsız personel alımı başvurusu ilanları! İşte İŞKUR mesleki eğitim programları