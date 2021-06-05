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    • Memurlar
    • 05.06.2021 08:29
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    • 05.06.2021 08:29
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    İstanbul Aydın Üniversitesi 223 Öğretim Üyesi alıyor (Öğretim üyesi alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 223 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Resmen açıklandı: Yüzlerce kişi alınacak

    İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 223 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de duyuruldu.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İSTENİLEN BELGELER:
    Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
    - Dilekçe
    - Nüfus cüzdanı örneği
    - YÖK formatında özgeçmiş
    - 2 adet fotoğraf

    Başvuru şartlarının devamı için tıklayın

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    Haberler Memurlar İstanbul Aydın Üniversitesi 223 Öğretim Üyesi alıyor (Öğretim üyesi alım ilanları)