Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 39 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler

1-Başvuru Dilekçesini,

2-T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

3-Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

4-Üç adet fotoğraflarını,

5-Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

6-Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7-Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8-Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Profesörlüğe atanmak için Doçentlik şartlarını tekrar sağladığını gösteren dilekçesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilir.) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim- öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 1(Bir) adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (Altı) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

9-Doçent kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Doçent kadrosuna Atanma İlkeleri formu doldurularak, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

10-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "7. maddedeki Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna Atanma İlkeleri formu, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları " içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (Dört) adet USB ile ilgili fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

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