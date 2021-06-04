Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 04.06.2021 11:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 11:16
    ABONE OL

    14 öğretim üyesi alımı yapacak

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 14 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Yıldız Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de duyuruldu.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2-ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
    3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
    4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
    5-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kriz büyüyor! Açıklama geldi hisseler tepetaklak oldu
    Haberler Memurlar Yıldız Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapacak