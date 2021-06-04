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    • Memurlar
    • 04.06.2021 09:13
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    • 04.06.2021 09:13
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    TSK ? 2021 uzman çavuş, astsubay, subay tayin tarihleri açıklandı mı?

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan binlerce uzman çavuş, astsubay ve subay tayin yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bu konuda da Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılacak olan açıklama anbean takip ediliyor. Peki, TSK ? 2021 uzman çavuş, astsubay, subay tayin tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

    TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak?

    Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı komutanlıklar bünyesinde görev yapan binlerce rütbeli asker tayin yerleri hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Haziran ayının gelmesiyle yapılacak açıklama merakla beklenirken gözler komutanlıkların resmi sitelerine çevrildi. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 uzman çavuş, astsubay, subay tayin tarihleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler

    TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Ancak tayinlerin bu ay belli olması bekleniyor. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

    İşte tayin yerleri hakkında yaşanan son gelişmeler;

    POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

    Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

    Bu doğrultuda;

    1'nci bölgeden 2'nci bölgeye (10.329) personelin,
    2'nci bölgeden 1'nci bölgeye (10.845) personelin,
    2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

        Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

        JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

        Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasının ardından, genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih yapılmaktadır.

        Personel tercihlerinin ve atamaları en geç 25 Haziran ayı gibi sistem üzerinden sonuçlanması beklenmektedir. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülmektedir.

        Jandarma atamaları Mayıs ayının 15'inden sonra açıklanması ifade edilmektedir.
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        Haberler Memurlar TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 uzman çavuş, astsubay, subay tayin tarihleri açıklandı mı?