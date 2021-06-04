Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı komutanlıklar bünyesinde görev yapan binlerce rütbeli asker tayin yerleri hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Haziran ayının gelmesiyle yapılacak açıklama merakla beklenirken gözler komutanlıkların resmi sitelerine çevrildi. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 uzman çavuş, astsubay, subay tayin tarihleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler

TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Ancak tayinlerin bu ay belli olması bekleniyor. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

İşte tayin yerleri hakkında yaşanan son gelişmeler;