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    • Memurlar
    • 04.06.2021 16:08
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    • Son Güncelleme:
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    • 04.06.2021 16:08
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    2021 Haziran ayı KPSS'li ve şartları? İşte ...

    2021 senesi Haziran ayı belediye personel alımı duyuruları yayımlandı. Mayıs ayının sona ermesi ile beraber belediye ve belediye personel alımı duyuruları yine yayımlanmaya başladı. Haziran ayı içerisinde de Türkiye geneli bir çok belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak amacı ile yeni alımlar yapacak. Bu doğrultuda İlanlar gelmeye başladı. Belediyelerin memur personel alımlarına başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte yapılabilecek. Belediye ilanına göre başvurular şahsen veya elektronik ortamda yapılabilmekte olup başvuru şekli sadece belediye tarafından belirtilen yolda yapılıyor. İşte ...

    takvim.com.tr
    2021 Haziran ayı KPSS'li KPSS şartsız belediye memur personel alımları ve şartları?

    Haziran ayı belediyelere memur ve personel alımı ilanları yayımlandı. Ülke Geneli KPSS Puanı ile veya KPSS'siz Belediye personeli alınacak. İşte ilanlar ve şartlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden Memur Alımı yapacak. Alımlar, Genel İdare Hizmetleri sınıfından Ön Lisans Mezunu 100 Zabıta Memuru ve Lisans Mezunu 150 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvuru için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir.


    KPSS Puanı İle Memur Alımı İlanları Hangileridir?

    KPSS puanı ile memur alımları, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri ağırlıklı olarak kadrolar içerisinde yer aldı. Düşük KPSS Puanı ile yapılacak alımlar hakkında detaylar şöyledir:

    Ankara Büyükşehir Belediyesi:

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden Memur Alımı yapacak. Alımlar, Genel İdare Hizmetleri sınıfından Ön Lisans Mezunu 100 Zabıta Memuru ve Lisans Mezunu 150 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvuru için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

        Osmangazi Belediyesi:

        Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lise ve Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden 15 Memur Alımı yapacak. Alımları Zabıta Memuru ve Düz Memur kadrolarında yapılacak olup KPSS Şartı 60 olarak ele alınacak.

        Melikgazi Belediyesi:

        Belediye Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olmak üzere 5 kişilik boş kadro ile Lisans mezunu adaylar içerisinden Zabıta Memuru Alımı yapacak. Adaylardan P3 puan türünden en az 65 puan almış olmak şartı aranacak.

        Gürçayır Belediyesi:

        Belediye Ön Lisans mezunu KPSS 65 puan ile Teknik Hizmetler sınıfında 1 Programcı alımı yapacak

            Savur Belediyesi:

            Sözleşmeli Personel kadrosunda 4 kişilik boş kadro ile 1 Mimar, 2 Ekonomist ve 1 Grafiker alımı yapacak. Adaylardan KPSS Şartı aranmayacak.

            Başvuru Tarihleri: En geç 10 Haziran 2021

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi:

            Belediye 278 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda Lise Mezunu: 20 Kadın, 135 Erkek Zabıta memuru, Ön Lisans Mezunu: 10 Kadın ve 33 Erkek Zabıta memuru, Lisans Mezunu: 30 Kadın ve 50 Erkek Zabıta memuru alınacak

            Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi:

            TBB bünyesine 100 kişilik boş kadro ile Ön lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 100 Memur Alımı yapacak. Bu kapsamda Ön Lisans Mezunu: 40 İtfaiye Eri, Lisans Mezunu: 10 İtfaiye Eri, 50 Zabıta memuru alımı yapılacak. Başvurular 60 KPSS Puanına göre yapılacak.

            Başvuru Tarihleri: 14 - 18 Haziran 2021

                KPSS'siz Belediye Personel Alımı İlanları:

                Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 14.06.2021

                Hatay Erzin Bel. Erzin Tar. TUr. Ener.İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 06.06.2021

                Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. 04.06.2021

                Tokat Üzümören Belediyesi Pers.Ltd. Şti. 04.06.2021

                Çanakkale Geyikli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 07.06.2021

                Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 07.06.2021

                Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.06.2021

                Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş 06.06.2021.

                Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 04.06.2021 (1)

                Ordu Gürgentepe Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.06.2021

                Rize Çayeli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2021

                Ordu İkizce Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2021

                Şanlıurfa Suruç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2021

                Muğla Büyükşehir Belediyesi MELSA Muğla El Sanatları San. Ve Tic.Ltd.Şti. 09.06.2021

                Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Per. Ltd. Şti. Engelli ve Normal Alım İlanı 08.06.2021

                İzmir Beydağ Belediyesi Personel Ltd.Şti. 08.06.2021

                Muğla Köyceğiz Belediye Başkanlığı Per. Ltd. Şti. 07.06.2021

                Belediye Memur Personel Alımı Genel Şartlar:

                Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan Belediye Memur, Personel ve İşçi alımı ilanlarına başvuru için adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış ve 30 35 yaşından büyük olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

                Ayrıca en az İlkokul, İlköğretim, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar ilanlara başvuru yapabilecekler.
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