Belediye Memur Personel Alımı Genel Şartlar:

Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan Belediye Memur, Personel ve İşçi alımı ilanlarına başvuru için adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış ve 30 35 yaşından büyük olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

Ayrıca en az İlkokul, İlköğretim, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar ilanlara başvuru yapabilecekler.