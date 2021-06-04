Haziran ayı belediyelere memur ve personel alımı ilanları yayımlandı. Ülke Geneli KPSS Puanı ile veya KPSS'siz Belediye personeli alınacak. İşte ilanlar ve şartlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden Memur Alımı yapacak. Alımlar, Genel İdare Hizmetleri sınıfından Ön Lisans Mezunu 100 Zabıta Memuru ve Lisans Mezunu 150 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvuru için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir.
KPSS Puanı İle Memur Alımı İlanları Hangileridir?
KPSS puanı ile memur alımları, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri ağırlıklı olarak kadrolar içerisinde yer aldı. Düşük KPSS Puanı ile yapılacak alımlar hakkında detaylar şöyledir:
Ankara Büyükşehir Belediyesi:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden Memur Alımı yapacak. Alımlar, Genel İdare Hizmetleri sınıfından Ön Lisans Mezunu 100 Zabıta Memuru ve Lisans Mezunu 150 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvuru için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir.