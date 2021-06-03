Başvurular başladı! Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 4 Haziran 2021 tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar. Ülkemizde bulunan kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Bakanlıkların memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda ilanlar için başvuru süreci başlıyor. Peki hangi kurumlara memur alımı yapılacak? Adaylardan aranan genel ve KPSS şartları nedir?
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!
Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 4 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar.
BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
Bakanlıkların memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda özel olarak ise, 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir. Aynı zamanda bazı Bakanlıklar ise adaylardan KPSS Şartı aramayacak olup KPSS siz Memur Alımı yapılacak.