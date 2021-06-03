BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Bakanlıkların memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda özel olarak ise, 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir. Aynı zamanda bazı Bakanlıklar ise adaylardan KPSS Şartı aramayacak olup KPSS siz Memur Alımı yapılacak.