Belediyeler, bakanlık ve Kamu kurumları bünyelerine yüzlerce memur alımı yapacak. Söz konusu ilana başvurular 3 Haziran 2021 tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!
Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 3 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar.
BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
Bakanlıkların memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda özel olarak ise, 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir. Aynı zamanda bazı Bakanlıklar ise adaylardan KPSS Şartı aramayacak olup KPSS siz Memur Alımı yapılacak.