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    • Memurlar
    • 03.06.2021 10:16
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    • Son Güncelleme:
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    • 03.06.2021 10:20
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    3 Haziran farklı belediyelere ve kurumlara yüzlerce başvuru şartları ve kadrolar nedir? Başvurular bugün başladı!

    Başvurular başladı! Kamu kurum ve kuruluşlarına başvurular 3 Haziran 2021 tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar. Ülkemizde bulunan kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Bakanlıkların memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda ilanlar için başvuru süreci başlıyor. Peki hangi kurumlara memur alımı yapılacak? Adaylardan aranan genel ve KPSS şartları nedir?

    takvim.com.tr
    3 Haziran farklı belediyelere ve kurumlara yüzlerce memur alımı...

    Belediyeler, bakanlık ve Kamu kurumları bünyelerine yüzlerce memur alımı yapacak. Söz konusu ilana başvurular 3 Haziran 2021 tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.

    BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!

    Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 3 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar.

    BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

    Bakanlıkların memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda özel olarak ise, 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir. Aynı zamanda bazı Bakanlıklar ise adaylardan KPSS Şartı aramayacak olup KPSS siz Memur Alımı yapılacak.

        MEMUR ALIMI YAPACAK BAKANLIKLAR?

        Kamuya ilan yayımlayan ve Memur Personel alımı yapacak Bakanlıklar şöyledir;

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

        İçişleri Bakanlığı,

        Dışişleri Bakanlığı,

        Kültür ve Turizm Bakanlığı,

        Tarım ve Orman Bakanlığı,

        Sağlık Bakanlığı,

        Ticaret Bakanlığı,

        Tarım ve Orman Bakanlığı:

        Tarım Bakanlığına bağlı Olan Orman Genel Müdürlüğü bünyesine 2083 kişilik kadro ile İşçi Alımı ve Personel Alımı yapacak. Bu doğrultuda alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak olup daimi ve geçici işçi statüsünde yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü Türkiye Geneli 28 Farklı Genel Müdürlükte alım yapıl yapılacak olup, 2080 Daimi İşçi ve 3 Geçici İşçi alımı yapılacak. Başvurular 14 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.

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        Ticaret Bakanlığı:

        ÖSYM aracılığı ile yayımlanmış olan KPSS 2021/6 tercih kılavuzu ile Ticaret Bakanlığı bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere 250 kişilik kadro ile Büro Personeli Alımı yapacak. Ön Lisans mezunu 97 ve Lisans Mezunu 153 kişilik kadro ile Büro Personeli alımı yapılacak olup tercihler en geç 03 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

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            İçişleri Bakanlığı:

            Bakanlık 2021 yılı Memur alımı ilanını yayımladı. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı 2021 yılı 110 kişilik boşluk ile Kaymakam Adayı alımı yapacak. Alımlar 26 Mayıs 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 02 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

            Sağlık Bakanlığı:

            Sağlık Bakanlığı yenide açıktan atama kurası yayımladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 2021 yılı İstifa sonrası Yeniden ( Açıktan ) Atama ile personel alacak.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

            Çevre Bakanlığına 10 kişilik boş kadro ile Memur alımı yapılacak. Alımlar Coğrafi Bilgi Sistemi kadrosunda yapılacağından KPSS şartı aranacaktır.

                Kültür ve Turizm Bakanlığı:

                Kültür Bakanlığına memur personel alımı içinde iki ilan yayımlandı. Bu doğrultuda,

                İlk İlan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 kişilik boş kadro ile Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı yapılacak. Alımlar Teknisyen, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İç Denetçi, Avukat ve Uzman kadrolarında alım yapılacak. Başvurular 04 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.
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                Haberler Memurlar 3 Haziran farklı belediyelere ve kurumlara yüzlerce memur alımı başvuru şartları ve kadrolar nedir? Başvurular bugün başladı!