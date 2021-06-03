2021 bekçi alımı ne zaman? EGM PA bekçi alımı başvurusu başladı mı? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

2021 EGM PA bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu başladı mı? 2021 bekçi alımı başvurusunun ne zaman ve nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl binlerce kişiye yönelik olarak açıklanan bekçi alımı ilanlarının detayları araştırılıyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları belirleniyor. Peki; 2021 bekçi alımı ne zaman başlayacak? İşte EGM PA bekçi alımına dair merak edilen bilgiler!
2021 EGM PA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisinde Jandarma bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. JGK ve EGM bekçilik ilanları için tarih verilmişti.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.