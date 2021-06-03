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    • Memurlar
    • 04.06.2021 00:27
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    • 04.06.2021 00:27
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    ne zaman? başvurusu başladı mı? nasıl yapılır?

    başvurusu başladı mı? ne zaman? Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı ve başvuruların başlayıp başlamadığı merak edilen konuların başında geliyor. Bekçi olarak devlet kadrolarında görev yapmak isteyen vatandaşlar 2021 bekçi alımı hakkında detaylı bilgileri sorguluyor.

    takvim.com.tr
    2021 bekçi alımı ne zaman? EGM PA bekçi alımı başvurusu başladı mı? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    2021 EGM PA bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu başladı mı? 2021 bekçi alımı başvurusunun ne zaman ve nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl binlerce kişiye yönelik olarak açıklanan bekçi alımı ilanlarının detayları araştırılıyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları belirleniyor. Peki; 2021 bekçi alımı ne zaman başlayacak? İşte EGM PA bekçi alımına dair merak edilen bilgiler!

    2021 EGM PA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisinde Jandarma bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. JGK ve EGM bekçilik ilanları için tarih verilmişti.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.

        NASIL BEKÇİ OLUNUR?

        Polis Akademisi Başkanlığı, dönem dönem bekçi alımı ilanları yayımlıyor. Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapıldı. 2021 yılında ise diğer şehirlere bekçi alımı bekleniyor.

        EGM'DE KAÇ BEKÇİ VAR , KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan bekçiler ve alım yapılması planlanan bekçilerle ilgili Bakan Soylu, "Toplam şu andaki kadro sayımız 30 bin. Biz şuan bunun 28 bin 500 'ünü falan doldurduk. 1000-1500 civarında bir kadromuz var elimizde. Ama sayın Cumhurbaşkanımız , hükümetimiz böyle bir kadro açarlarsa belki bir 5-10 bin daha , yani 40 bin rakamını belki tamamlarsak tamamlamış oluruz gibi." ifadelerini kullanmıştı.
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