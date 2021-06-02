Bugün yapılan duyuruda, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi. MSÜ'den yapılan açıklamada, " Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. " bilgisi verildi. Peki, 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İŞte tüm detaylar!
MSÜ SON DAKİKA AÇIKLADI!
Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ön başvuru sonuçları açıklandı. MSÜ'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir." denildi.
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ADAYLAR BELGELERİNİ YANINDA BULUNDURACAK!
Adayların, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde bulunmaları gerekiyor. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedecekler. Adaylar sınava katılmak için Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
TELEFONLA GİRİŞ YAPILMAYACAK!
Adaylar (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecek.
Yayınlanan duyuruda, "Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacak" denildi.