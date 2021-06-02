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    • Memurlar
    • 02.06.2021 15:45
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    • 02.06.2021 15:46
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    MSÜ son dakika: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

    2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Sorusu üniversiteye girmek isteyen adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bugün yapılan duyuruda, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi. MSÜ'den yapılan açıklamada, " Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. " bilgisi verildi. Peki, ? nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    MSÜ açıklandı! MSÜ başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

    Bugün yapılan duyuruda, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi. MSÜ'den yapılan açıklamada, " Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. " bilgisi verildi. Peki, 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İŞte tüm detaylar!

    MSÜ SON DAKİKA AÇIKLADI!

    Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ön başvuru sonuçları açıklandı. MSÜ'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir." denildi.

    BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

    ADAYLAR BELGELERİNİ YANINDA BULUNDURACAK!

    Adayların, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde bulunmaları gerekiyor. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedecekler. Adaylar sınava katılmak için Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

    TELEFONLA GİRİŞ YAPILMAYACAK!

    Adaylar (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecek.

    Yayınlanan duyuruda, "Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacak" denildi.

        HES KODU OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

        Adayların Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getirmeleri istendi. Adaylara Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu riskli olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak.

        İşte açıklamanın detayları;

        1. Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
        2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir.
        3. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.
        4. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.
        5. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir.
        6. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.


        7. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.
        8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.
        9. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
        10. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;
        a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,
        b. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,
        11. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.
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