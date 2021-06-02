İş arayanların coşkuyla beklediği açıklama geldi. İŞKUR 4.500 TL ücretle KPSS'li ve KPSS koşulsuz belediye memuru alımı bülteni yayımladı.
KPSS'den pozisyon için geçerli notu alan kişiler, kontenjanlara başvuru belgeleri ve sınav sonuç belgeleri ile başvuru yapabilmektedirler. Belediye memuru olabilmek için KPSS'den en az 60 puan almak gerekmektedir. Bu şartları karşılayan adaylara ilgili birimler tarafından geri dönüş yapılarak mülakat ve sonraki süreç belirlenmektedir. İşte kamu memur alımı ilanları 2021| Kamu memur alımı başvuru şartları 2021 detayları...
KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI 2021
İŞKUR, iş arayanların heyecanla beklediği açıklamayı gerçekleştirerek KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar paylaştı. Açıklamada farklı şehirlerden belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Duyuruda "Belediyeler sözleşmeli ve kadrolu memur alımları yapılmaktadır.
Bu kapsamda belediyelerin alacağı bölümler mühendis, zabıta, mimar, evrak memuru, odacı, teknisyeni tekniker, muhasebe personeli, daire başkanı, insan kaynakları personeli, şube müdürü, özel kalem, bölüm şefi ve hesap uzmanıdır. Belirtilen bölümler için farklı maaş uygulaması bulunmaktadır." açıklamalarına yer verildi.